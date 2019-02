Harry Potter: Wizards Unite, il nuovo trailer videogioca con uno Snaso

VideogamesCinemaLibri

di Andrea Guerriero - 30 minuti fa

Dopo Pokémon GO, i ragazzi di Niantic giocano con la magia di Harry Potter: Wizards Unite. Nel nuovo trailer del videogioco mobile in realtà aumentata vediamo in azione un simpatico - e impacciato! - Snaso.

Dopo aver trasportato con successo i coloratissimi Pokémon sui nostri dispositivi mobile con l'ormai popolare Pokémon GO, ora i ragazzi di Niantic, Inc. sono pronti a giocare con la magia.

Non è infatti un segreto che il team di sviluppo specializzato in produzioni in realtà aumentata sia al lavoro sul già attesissimo Harry Potter: Wizards Unite. Anche in questo caso, cambiando registro e abbracciando l'universo incantato creato dalla scrittrice britannica J.K. Rowling, ci troviamo di fronte a un videogame in AR destinato agli schermi touch di smartphone e tablet. Che siano Android o iOS.

E se è vero che l'uscita di Harry Potter: Wizards Unite è fissata ad un generico 2019, oggi possiamo gustarci parte di quel mondo fantastico grazie ad un nuovo trailer:

L'ultimo video pubblicato vede protagonista una strana creatura fantastica sorpresa a bighellonare sulle monete di una sala giochi della spiaggia di Blackpool. Si tratta di uno Snaso, conosciuto sul grande schermo con la saga di Animali Fantastici, arrivata al suo secondo episodio. In precedenza, un consistente numero di Nimbus 2000 erano già state viste sfrecciare senza controllo sopra un'autostrada australiana, fortunatamente deserta - potete vedere la scena nella seconda clip.

Gli sviluppatori di Niantic e il publisher Warner Bros. Games fanno poi sapere che tra febbraio e marzo condivideranno altri altri piccoli sconvolgimenti magici di questo genere, quindi nelle prossime settimane siamo chiamati a tenere gli occhi ben aperti - e le bacchette ben lucidate!

Harry Potter: Wizards Unite fa parte dell'universo di Portkey Games, un'etichetta videoludica dedicata alla creazione di videogiochi ed esperienze mobili ispirati al mondo della magia. In questa esperienza "on-the-go", i giocatori saranno in grado di esplorare ambientazioni del mondo reale per fare luce su un mistero globale, lanciare incantesimi e incontrare animali fantastici e personaggi iconici lungo il proprio cammino.

Cosa ne dite, anche voi non vedete l'ora di testare con i vostri polpastrelli l'ultima fatica degli autori di Pokémon GO?