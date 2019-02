Nuove teorie su Rick: se fosse un crossover con Fear The Walking Dead?

TV News The Walking Dead

Rick Grimes e Fear The Walking Dead. Le probabilità di un crossover sono alte, soprattutto visto lo scarto temporale fra gli eventi di The Walking Dead, quelli dello spinoff e quelli potenziali nei film su Rick. E poi c'è Althea...

E se i film su Rick Grimes fossero un crossover con Fear The Walking Dead? La teoria è emersa recentemente, e in rete se ne discute molto. Principalmente perché, stando alle informazioni disponibili, gli eventi dello spinoff sono sfalsati di almeno un anno rispetto a quelli narrati in The Walking Dead. Ma il periodo di tempo potrebbe essere anche più lungo, visto il salto temporale.

Ecco quindi che il coinvolgimento dei personaggi - a cominciare da Morgan, trasferito d'ufficio nello spinoff - potrebbe legarsi al destino di Rick. Il luogo misterioso in cui l'elicottero ha portato Jadis e Rick potrebbe essere lo stesso in cui, prima o dopo, compariranno i protagonisti di Fear The Walking Dead.

Althea e la storia di tutti

Il personaggio interpretato da Maggie Grace, la ex Shannon di Lost, colleziona storie. Althea ha viaggiato in lungo e in largo - a lungo da sola, con il suo blindato - raccogliendo testimonianze dei sopravvissuti incontrati in cambio di beni di prima necessità. Videoregistrando tutto e dando vita a un corposo archivio di storie di superstiti all'apocalisse zombie.

Fra i suoi nastri ci sono anche le storie di alcuni dei personaggi di The Walking Dead.

Determinata - o dovrei dire ossessionata? - all'idea di continuare all'infinito la sua raccolta, come una sorta di testimonianza per il nuovo mondo, Althea ha dato inizio a una missione. Cosa che l'ha spinta a lasciare sempre anche i luoghi apparentemente sicuri che ha trovato nel suo viaggio.

Probabilmente, fra tutti i personaggi incontrati finora, è quella che ha viaggiato di più. Perché ne aveva motivo ma soprattutto modo, grazie a un mezzo di trasporto che l'ha tenuta a lungo al sicuro.

Prima d'incontrare Alicia (Alycia Debnam-Carey), Althea non sapeva chi fosse Madison (Kim Dickens). Ci sono molte altre persone, legate ai suoi nuovi compagni di viaggio, che potrebbero nascondersi fra i suoi nastri.

Potrebbe aver raccolto la storia del gruppo dell'elicottero di Jadis, o di Georgie (e quindi avere informazioni su Maggie, magari), ma soprattutto potrebbe essere il punto d'incontro fra diversi gruppi.

Ricostruzione

Ad Alexandria e dintorni, tutti sono stati a lungo impegnati con l'idea di ricostruire un mondo per il futuro dell'umanità. Dopo l'arrivo di Morgan, i protagonisti di Fear The Walking Dead alla fine della quarta stagione hanno iniziato a lavorare nello stesso senso. Pensare che Rick - l'uomo che ha dato il via alla ricostruzione - possa essere coinvolto nei nuovi piani è più che sensato.

La ciliegina sulla torta sarebbe il coinvolgimento diretto dei personaggi dello spinoff - anche solo di parte di essi - nel salvataggio di Rick e nel legame con Jadis fin dai tempi della discarica. La storia di Rick ci verrà raccontata nell'arco di tre film per la TV. Con ogni probabilità, avrà modo di dare spazio a crossover di vario genere.

Perché, se è vero che Rick non comparirà più in The Walking Dead, nulla vieta ai personaggio della serie o dello spinoff di comparire nei film su Rick...

Che ne pensate? Vi piacerebbe un crossover con Fear The Walking Dead?