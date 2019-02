American Hustle: 15 curiosità sul film (tratto da una storia vera)

CinemaCuriosità

di Emanuele Zambon - un'ora fa

Dallo scandalo Abscam ai bigodini di Bradley Cooper, ecco 15 curiosità su American Hustle - L'apparenza inganna.

La gente crede solo a quello che vuole credere. È il mantra di Melvin Weinberg, truffatore di professione, arruolato dall'FBI sul finire degli anni '70 per un'operazione sotto copertura denominata Abscam, mirata ad incastrare membri del Congresso corrotti.

American Hustle - L'apparenza inganna, la pellicola diretta da David O. Russell, ricostruisce con diverse licenze proprio tale vicenda, dichiarando fin dai titoli di testa che "alcuni di questi fatti sono accaduti realmente".

Nessuno inganna nessuno, insomma, tant'è che il protagonista Irving Rosenfeld, impersonato da un irriconoscibile Christian Bale, prende le mosse dal vero truffatore al soldo dei federali, così come gli intrecci e gli inganni che via via si susseguono all'interno del film romanzano parecchio la realtà dell'epoca, tra triangoli amorosi e nomi fittizi.

American Hustle racconta di un accordo stipulato tra il falsario Irving Rosenfeld, la sua amante Sydney Prosser (Amy Adams) e l'ambizioso agente federale Richie Di Maso (Bradley Cooper), teso a smascherare alcuni politici corrotti. In cambio della libertà vigilata (evitando così una condanna ad una pena detentiva), Rosenfeld crea una società fittizia e si presenta a diversi uomini di spicco della politica come rappresentante di uno sceicco arabo (lo interpreta Michael Peña, sua una delle scene più esilaranti del film) intenzionato ad ottenere, dietro cospicue tangenti, licenze per investire nei casinò di Atlantic City.

Dalla finzione alla realtà e di nuovo alla finzione, con O. Russell interessato solo in una certa misura a portare sul grande schermo uno dei più grossi scandali del sistema politico statunitense. Il regista de Il lato positivo fonde la cronaca con la fiction, il pubblico col privato, raccontando non solo gli inganni di un abile informatore dell'FBI ma pure una fitta rete di relazioni umane fondate sulla bugia e sul tradimento: Rosenfeld, tanto per fare un esempio, nasconde la verità alla moglie - Jennifer Lawrence - circa la sua relazione con la seducente Sydney; allo stesso tempo tradisce la fiducia del sindaco, poi condannato, Carmine Polito (Jeremy Renner), facendolo cadere nella trappola orchestrata dai federali.

Tornando alla realtà, "la stangata" dell'informatore Weinberg portò all'arresto di sei membri della Camera dei rappresentanti degli Stati Unite d'America e di un senatore, oltre che di una lunga lista di figure minori della politica e della pubblica amministrazione.

Per saperne di più sul film e sullo scandalo Abscam, ecco le 15 curiosità sul lungometraggio di O. Russell e sulla storia vera da cui è tratto:

15 curiosità su American Hustle - L'apparenza inganna