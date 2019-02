CinemaAnimazione

di Riccardo Cristilli - 34 minuti fa

Un utente YouTube ha realizzato una sigla per Frozen, come se fosse una serie anime.

0 condivisioni

La creatività non ha limiti e la rete offre infinite possibilità come dimostra l'utente YouTube Augsterz, che si è divertito a realizzare una versione completamente inedita di Frozen.

Frozen II - Il Regno di Ghiaccio, atteso sequel del cartone animato amato in tutto il mondo e diventato immediatamente un classico contemporaneo dell'animazione, arriverà nelle sale americane soltanto il prossimo 22 novembre e in Italia il 12 dicembre. Frozen, come tutti sanno, è una saga Disney, un prodotto americano. Ma come sarebbe se fosse stato realizzato in Giappone?

Lo Youtuber Augsterz ha immaginato la possibile sigla di un anime dedicato al franchise, realizzando il breve video che trovate in apertura di articolo. Le immagini inserite sono sia riprese dal trailer da record di Frozen II, capace di raccogliere oltre 116,4 milioni di visualizzazioni in 24 ore, ma anche dal primo film e dal corto Frozen - Le avventure di Olaf.

Come si accorgeranno subito gli appassionati di anime, il video rimanda ad alcuni elementi tipici di questo genere, come i flashback sull'infanzia dei protagonisti, scene di morti e sequenze d'azione. La canzone usata è invece Silhoutte di Kana-Boon, un brano del 2014, diventato un successo in Giappone dopo che Naruto Shippuden l'ha usata come sigla della sedicesima stagione, come segnala il sito Comicbook.

Chissà sei ai fan di Frozen piacerebbe vedere una versione anime del cartone animato e dei suoi protagonisti! Sicuramente è un modo divertente per ingannare l'attesa, soprattutto visto che al momento si sa molto poco della trama ufficiale di questa nuova pellicola animata Disney.

Secondo le indiscrezioni che arrivano dagli Stati Uniti e non solo, Elsa e Anna dovrebbero spingersi oltre i confini del regno per cercare di scoprire un segreto tenuto a lungo nascosto. Il viaggio sarà anche l'occasione per approfondire ulteriormente il legame tra le due sorelle, ma anche per fare la conoscenza di qualche nuovo personaggio.

Vi piacerebbe un viaggio in Giappone per Anna ed Elsa?