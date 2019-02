The Orville diventerà un gioco WizKids

Non perdete i nuovi episodi ogni giovedì in prima TV assoluta su FOX dalle ore 21.00 .

Siamo particolarmente entusiasti di portare The Orville a bordo. Piuttosto che tracciare una linea definita tra il serio e il giocoso, la serie [The Orville] è allo stesso momento entrambe le cose, che è una qualità che si riflette nella maggior parte dei giochi di HeroClix.

Espandendo ancora una volta il suo portafoglio di licenze per la costruzione di miniature da collezione , WizKids ha annunciato una partnership con la famosa serie TV fantascientifica, ovvero The Orville per la linea di gioco con il sistema HeroClix .

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok