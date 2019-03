CuriositàAnimazioneCinema

di Claudio Futmani - 33 minuti fa

Disney Villainous è il primo gioco da tavola dedicato ai cattivi Disney. Ecco le regole di base e tutto quello che c'è da sapere su questo fantastico gioco

0 condivisioni

Cosa succederebbe se i cattivi Disney avessero la loro possibilità di riscatto per cambiare il lieto fine delle fiabe di cui sono protagonisti? E' questa la premessa di Disney Villainous, il gioco da tavolo di cui vi abbiamo parlato poco tempo fa in cui i giocatori si trovano a vestire i panni di sei villain storici dei grandi Classici della Casa di Topolino: Malefica, Ursula, Jafar, la Regina di Cuori, Capitan Uncino e il Principe Giovanni.

Abbiamo provato il gioco, e a nostro giudizio siamo davanti ad un vero e proprio gioiello del mercato dei board game. Il gioco, da 2 a 6 giocatori, fonde magistralmente le ambientazioni dei film d'animazione con un gameplay strategico e innovativo, a cui si aggiunge una qualità dei materiali di gioco a dir poco eccelsa, che farà la gioia di tutti gli amanti del mondo Disney.

Vediamo nel dettaglio le meccaniche di gioco e le caratteristiche

Le regole di base: come si gioca a Disney Villainous

HD Wonder Forge Alcuni componenti del gioco sui cattivi Disney

Le regole base del gioco sono abbastanza semplici, ma ognuno dei sei personaggi presenta delle peculiarità nella sua meccanica di gioco. Ogni giocatore sceglie un villain e prende il suo relativo set, composto da una plancia di gioco (il Reame del suo personaggio), una pedina personaggio, un mazzo di carte Villain e un secondo mazzo di carte Destino. Ogni villain ha un obiettivo specifico da raggiungere per vincere la partita, che il giocatore dovrà leggere a voce alta. Gli obiettivi sono completamente diversi per ogni personaggio, e determinanto l'intera strategia di gioco.

L'obiettivo di Malefica: iniziare il turno turno con almeno una maledizione in ogni ambientazione del suo Reame

L'obiettivo di Ursula: prendere il controllo del Tridente di Re Tritone e spostare sia il Tridente che la Corona nel suo covo

L'obiettivo di Jafar: prendere il controllo del Genio della Lampada e portare la lampada nel Palazzo del Sultano

L'obiettivo de la Regina di Cuori: avere almeno una carta da gioco in ogni ambientazione del suo Reame e tentare un tiro a cricket per vincere

L'obiettivo del Principe Giovanni: iniziare il suo turno con almeno 20 gettoni power (monete) a sua disposizione

L'obiettivo di Capitan Uncino: scovare Peter Pan e sconfiggerlo nell'ambientazione Jolly Roger

HD Wonder Forge I 6 cattivi protagonisti del gioco Disney Villainous

Una delle caratteristiche peculiari di Disney Villain è che ogni giocatore gioca le sue carte Villain esclusivamente nel proprio Reame: gli effetti delle carte non si applicano mai al Reame dell'avversario, per cui nella plancia di gioco vedremo solamente personaggi ed abilità della propria storia. Un'altra peculiarità è che il vostro mazzo di carte Destino viene giocato dall'avversario, che cercherà in ogni modo di ostacolare i vostri piani malvagi con le Forze del Bene, giocando nel vostro reame Eroi ed effetti che possono compromettere la vostra vittoria. Il primo giocatore che raggiungere il proprio obiettivo vince la partita.

Quindi, per riassumere i tre punti chiave del gameplay

Nella parte Superiore della plancia troveranno posto le Forze del Bene (le Carte Destino del proprio mazzo giocate dall'avversario nel suo turno), nella parte inferiore le Forze del Male (le carte Villain giocate nel proprio turno) E' possibile giocare le Carte Villain in ogni ambientazione del Proprio Reame, a prescindere da dove si trova la pedina personaggio. Le carte influenzano e agiscono però solo nell'ambientazione in cui si trovano, a meno che non sia indicato diversamente Il primo giocatore che raggiungere il proprio obiettivo malvagio vince la partita

Come si svolge un turno di gioco?

HD Wonder Forge una pedina in Disney Villainous

Il turno di gioco si svolge in tre fasi distinte:

Muovere la propria pedina in una delle ambientazioni del proprio Reame: non è possibile rimanere fermi in una stessa ambientazione all'inizio del turno, a meno che sulla plancia non si abbiano delle carte che contraddicono questa regola. Eseguire le azioni indicate con dei simboli nell'ambientazione. Le azioni possono essere eseguite nell'ordine che si preferisce, e si può scegliere di effettuarle tutte, alcune o nessuna a propria discrezione Completare il turno con quattro carte villain nella propria mano, pescando o scartando le carte in eccesso

La strategia di gioco è tutta nelle azioni che si sceglie di intraprendere, per cui è importante scegliere molto bene in quale ambientazione del Reame spostare la propria pedina ad ogni turno. Ecco una descrizione sintetica delle otto azioni disponibili nelle varie caselle della plancia personaggio:

Pescare dei Power: si può pescare un numero di power (gettoni) indicati nel simbolo. I power serviranno per giocare le carte dalla propria mano o attivare effetti sulle carte in gioco

Giocare una carta villain: il giocatore può giocare una carta villain pagando il relativo costo in Power indicato sulla carta. Se nell'ambientazione questo simbolo è rappresentato due volte, significa che è possibile giocare due carte nello stesso turno. Le carte personaggio vanno giocate nella parte bassa della plancia da gioco, e in ogni ambientazione non ci sono limiti al numero di carte che possono restare in gioco.

Scartare carte: è possibile scartare quante carte si vuole (anche tutte) e pescare nuove carte dal proprio mazzo. Questa azione va necessariamente effettuata per ultima, perchè le nuove carte pescate non sono utilizzabili nello stesso turno di gioco, ma nel turno successivo. E' possibile giocare carte in ogni ambientazione del proprio Reame (al di là di dove si trova la pedina personaggio), a meno che la carta stessa non indichi diversamente. Nel mazzo ci sono diverse tipologie di carte: gli Alleati (personaggi che possono aiutarvi nel raggiungimento dei vostri piani malvagi), Effetti (carte istantanee che hanno un effetto immediato), Oggetti (carte permanenti che hanno degli effetti su un alleato o su un ambientazione), Carte Speciali

Spostare un alleato o un oggetto: è possibile spostare uno dei propri alleati in gioco o un oggetto in una posizione adiacente del proprio Reame (quindi a sinistra o a destra rispetto a dove si trova)

Spostare un Eroe: è possibile spostare un Eroe in gioco nel proprio Reame di una posizione adiacente (quindi a sinistra o a destra rispetto a dove si trova)

Attivare un effetto: alcune carte personaggio che mettiamo in gioco sulla plancia hanno un effetto che può essere attivato solamente quando abbiamo questo simbolo nell'ambientazione in cui ci troviamo. In alcuni casi per attivare un effetto è necessario spendere dei Power, se la carta lo specifica.

Giocare una carta Destino all'avversario: qui entra in gioco la crudeltà del Villain. Con questa azione si scoprono due carte dal Mazzo Destino dell'avversario, e si sceglie quale delle due giocare nel Regno dell'avversario. Le carte Destino si giocano nella parte superiore della plancia dell'avversario, posizionando la carta in una delle sue ambientazioni. Oltre ad avere effetti o abilità fastidiose per l'avversario, le carte Destino coprono alcuni dei simboli azione sulla plancia avversaria. L'avversario non potrà avvalersi delle azioni fintanto che sono coperte da una Carta Destino, a meno che quest'ultima non venga in qualche modo rimossa o neutralizzata.

Sconfiggere un Eroe: con questa azione è possibile provare a sconfiggere uno degli Eroi che il nostro avversario ha messo in gioco nella parte superiore della plancia dalle nostre carte Destino. Per sconfiggere un Eroe è necessario avere uno o più alleati nella parte inferiore della plancia, nella stessa ambientazione in cui si trova l'eroe da affrontare. Per sconfiggerlo è necessario che il valore di Forza degli Alleati sia pari o superiore alla Forza dell'Eroe (la Forza è indicata in basso a sinistra delle carte Eroe o Alleato). Se è così, viene scartata sia la carta Eroe che le carte Alleato utilizzate per sconfiggerlo. E' possibile sommare i punti forza di più alleati per raggiungere il punteggio forza dell'Eroe, e sconfiggerlo. Nel caso in cui uno degli Eroi in gioco sulla mia plancia abbia un punteggio di forza pari a 0 per via di particolari effetti delle carte, è comunque necessario effettuare un azione "Sconfiggere" per poterlo scartare dal gioco. In questo caso, però, non ci sarà bisogno di Alleati per poterlo neutralizzare. Quando sono coinvolti in un combattimento, gli Alleati vengono scartati anche se il loro punteggio Forza è superiore al punteggio Forza dell'Eroe.

Alleati, Oggetti e Carte Speciali

Come dicevamo all'inizio in Disney Villainous ogni Villain ha le sue peculiarità, e in alcuni casi delle carte speciali che non sono presenti nei mazzi degli altri Villain. Ad esempio Malefica ha le Carte Maledizione, mentre Capitan Uncino ha delle carte che aggiungono azioni aggiuntive in una ambientazione. In alcuni casi il villain può avere delle varianti nelle meccaniche base del gioco: ad esempio Ursula non ha l'azione "Sconfiggere un Eroe" nella propria plancia, perchè il suo modo di sconfiggere gli Eroi risiede nello spostarli da una ambientazione all'altra. Mentre tra le carte Destino ci sono gli Eroi (i dannatissimi paladini del bene, come Aladdin o Peter Pan), tra le carte Villain ci sono gli Alleati. Gli Alleati sono creature al servizio del Male, che possono aiutare il nostro villain a raggiungere i propri intenti malevoli.

Ogni Alleato ha un punteggio di forza, così come ogni Eroe. Questi punteggi di forza vanno presi in considerazione quando si intende sconfiggere un Eroe in una ambientazione del proprio Regno.

Il segreto del gioco è capire la meccanica di gioco di ogni singolo personaggio per realizzare delle combo con le carte che permettano di raggiungere l'obiettivo.

Dove comprare Disney Villainous

Amazon Disney Villainous su amazon

Disney Villainous è un gioco prodotto e distribuito da Wonder Forge, ma al momento non è disponibile in Italia. E' possibile acquistarlo su siti di shop online come Amazon, nell'attesa che arrivi anche in Italia. Ovviamente per ora l'unica versione disponibile del gioco è interamente in lingua inglese, ma possiamo assicurarvi che una volta apprese le meccaniche di base del gioco la dipendenza della lingua è piuttosto trascurabile anche con un livello base di inglese.

L'espansione: Wicked to the core

HD Wonder Forge Wicked to the core è la prima espansione del gioco Disney Villainous

Disney Villainous è un gioco da tavolo che per le sue caratteristiche si presta facilmente a numerose espansioni, tanto che sul sito di Wonder Forge è possibile votare i propri cattivi preferiti dell'universo Disney. Una prima espansione del gioco è già disponibile sul mercato americano, e può essere giocata sia indipendentemente dal gioco madre, sia integrata con gli altri villain del gioco principale. L'espansione Wicked to the core aggiunge i set di tre nuovi villain dell'universo Disney: la Strega di Biancaneve, Ade di Hercules e il Dr.Facilier de La Principessa e il Ranocchio.

Conclusioni

A nostro giudizio il gioco è un vero e proprio capolavoro, capace di integrare in maniera eccelsa le ambientazioni dei mondi fantastici a un gameplay originale e dannatamente appassionante. La longevità del gioco è abbastanza alta, considerando i possibili incroci di sfide tra i diversi villain e le variabili che possono verificarsi durante una singola partita, a cui si aggiunge una qualità dei materiali (carte, pedine, plance) davvero di altissimo livello.

Siete pronti a cambiare per sempre quel "E vissero felici e contenti"?