Quantum of Solace: tutte le location di Bond 22, girato anche in Italia

Quantum of Solace, interpretato da Daniel Craig, è il 22esimo film della saga dell'agente segreto 007. Ecco le principali location dove è stata girata la pellicola diretta da Marc Foster.

Diretto da Marc Foster, Quantum of Solace, girato nel 2008, è il 22esimo film della saga di James Bond con Daniel Craig per la seconda volta nei panni dell'agente segreto inglese 007.

La pellicola, sequel di Casino Royale, si apre con James Bond che scappa dai suoi inseguitori, che vogliono liberare Mr. White, rinchiuso nel vano posteriore della sua auto. Dopo averli depistati, Bond arriva a Siena e incontra M: i due interrogano per ottenere delle informazioni su Quantum, un'organizzazione terroristica di cui l'MI6 non conosce nulla. Peccato che Mitchell, una delle guardie del corpo di M, si riveli però un infiltrato della Quantum e, dopo aver attaccato M, consente a Mr. White di fuggire.

Dopo aver ucciso l'infiltrato, Bond ritorna al suo quartier generale di Londra, dove nel frattempo l'intelligence britannica ha individuato buona parte della rete di cui faceva parte anche lo stesso Mitchell grazie ai movimenti del denaro di quest'ultimo, proveniente da Le Chiffre. Tra i destinatari di quei soldi ad Haiti c'è Edmund Slate, un killer ingaggiato per uccidere Camille Montes, amante di Dominic Greene, ricco imprenditore animalista dei Caraibi. Qui Bond rintraccia e uccide Slate e capisce che Greene sta aiutando il Generale Medrano, un ufficiale esiliato dell'esercito boliviano a prendere il potere con un golpe, in cambio di un apparentemente improduttivo deserto...

Quantum of Solace, che ha incassato oltre 586 milioni di dollari al box office mondiale pur non essendo stato molto acclamato dalla critica, è stato girato in diversi stati del mondo tra cui Messico, Panama, Cile, Austria e anche in Italia.

Scopriamo tutte le location dove hanno avuto luogo le riprese!

Quantum of Solace - Le location del film

Le scene girate in Italia

Guidando la sua Aston Martin, James Bond scappa dagli inseguitori che gli danno la caccia per liberare Mr. White (Jesper Christensen), legato nel vano posteriore dell'auto. Questa sequenza d'azione si snoda tra le località di Gargnano, Campione, Tremosine, Limone, Riva del Garda, Torbole e Malcesine. Percorriamo, dunque, insieme a Bond la strada provinciale 38, Porto-Pieve, che giunge verso gli altopiani di Tremosine. Location a dir poco splendide per delle riprese che porteranno poi James Bond sulle sponde dello splendido lago di Garda.

Passiamo poi in Toscana, dove nelle famosissime cave di marmo di Carrara, l'agente 007 si ritrova faccia a faccia con i suoi inseguitori.

Altre scene d'azione di Quantum of Solace hanno avuto luogo a Siena, dove James Bond è protagonista di uno spettacolare inseguimento di un nemico nel corso del famoso Palio. La splendida Siena fa anche da sfondo ad una rocambolesca fuga da un tetto all'altro della città.

Le scene in Inghilterra

Dall'Italia ci spostiamo in quel di Londra. In un super attico che si trova presso i Water Gardens, un complesso di grattacieli situati tra tra Edgware Road e i Sussex Gardens. Sempre a Londra, si trova l’ufficio governativo dove M viene convocata per un breve meeting.

Parliamo del Reform Club, 104 di Pall Mall, noto anche grazie al romanzo Il giro del mondo in 80 giorni di Verne.

Le riprese in Austria

Sulle tracce di Dominic Green (Mathieu Amalric), Bond si sposta verso Bregenz, comune austriaco sul lago di Costanza. Qui, precisamente nel moderno teatro dell’opera, la Festspielhaus Bregenz, i membri dell'organizzazione Quantum decidono di incontrarsi, mentre viene rappresentata la Tosca di Puccini.

Le scene girate a Panama

Sebbene secondo il film in alcune scene ci troviamo a La Paz in Bolivia, le riprese di questa sequenza del film si svolte a Panama: siamo in Plaza de Francia, negli spazi dell’Instituto Nacional de Cultura, che nel film viene identificato come Andean Grand Hotel.

Le riprese effettuate in Cile

Nonostante siamo ancora ufficialmente in Bolivia secondo la pellicola, il capitolo finale di Quantum of Solace è stato girato nel deserto di Atacama in Cile, già visto nel film I diari della Motocicletta.