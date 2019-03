LibriTV News

di Riccardo Cristilli - 32 minuti fa

Le origini di Max, l'esperienza di Will nel Sottosopra saranno al centro dei nuovi romanzi Young Adult legati alla serie Stranger Things.

Le vicende di Dustin, Undici, Lucas e degli altri protagonisti di Stranger Things hanno appassionati giovani e meno giovani di tutto il mondo. Per ingannare la lunga attesa per i nuovi episodi con la terza stagione che arriverà soltanto a luglio a quasi due anni di distanza dalla seconda, ecco che le vicende di Stranger Things prendono un'altra forma e dallo schermo si trasferiscono sulla carta.

Random House Children's Book ha annunciato l'arrivo di tre nuovi libri legati al mondo della serie creata da Matt e Ross Duffer. Saranno tre romanzi Young Adult che racconteranno storie parallele rispetto alla serie, concentrandosi sulle origini dei personaggi come, per esempio Max, interpretata nella serie da Sadie Sink.

Stranger Things: Runaway Max è infatti il titolo del romanzo Young Adult che racconterà la storia di Max prima del suo arrivo a Hawkins in Indiana, la cittadina in cui si svolgono le vicende della serie. Il romanzo è stato scritto da Brenna Yovanoff e uscirà negli Stati Uniti il prossimo 4 giugno a ridosso della terza stagione. Il personaggio di Max, o meglio Maxine, arriva in Stranger Things nella seconda stagione insieme al fratello Billy, è una ragazza dal passato complicato e l'aria da dura, che grazie al romanzo i fan della serie potranno conoscere meglio.

Un altra pubblicazione che arriverà prima dell'uscita della serie è un libro composto da due volumi che riproducono gli annuari del 1985, anno in cui sarà ambientata la terza stagione, sia della scuola media che del liceo di Hawkins. Attraverso le fotografie, le dediche, i laboratori e le attività scolastiche dei ragazzi, i fan potranno conoscere meglio la loro vita quotidiana, entrando sempre più in sintonia con loro.

Il terzo titolo sarà Will Byers's Secret Files, sempre edito da Random House Children's Book, che sarà pubblicato soltanto il prossimo 24 settembre negli Stati Uniti. Come si intuisce leggendo il titolo, il libro racconterà la storia di Will Byers il bambino che scompare nella prima stagione e si ritrova nel Sottosopra.

Costruito come se fosse un quadernone ad anelli, il libro racconterà l'esperienza di Will nel Sottosopra attraverso nuove immagini, note e disegni realizzati dallo stesso ragazzo. Il libro permetterà allo spettatore di approfondire il mistero che percorre tutta la serie, legato a questo misterioso mondo sconosciuto, con gli occhi di chi lo ha vissuto in prima persona.

Fonte: Hypable