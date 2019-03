80 anni di Batman: DC annuncia le iniziative per l'anniversario

FumettiCinemaCuriosità

di Sara Adami - 12/03/2019 08:40 | aggiornato 12/03/2019 08:44

Happy Birthday Batman! Il Cavaliere Oscuro compie 80 anni e i fan sono pronti a festeggiarlo con tantissimi eventi a tema. Le prime sorprese di marzo saranno due pubblicazioni incredibili: pronti a scoprire i due albi a fumetti?

Nel 2019 il Cavaliere Oscuro compie 80 anni e DC Comics ha annunciato le celebrazioni previste per festeggiare l’evento.

Le prime due sorprese per l’anniversario di Batman riguarderanno l’uscita di due albi a fumetti in edizione speciale che si intitoleranno “Detective Comics #1000” e “Detective Comics: 80 Years of Batman – The Deluxe Edition” e saranno disponibili a partire da marzo 2019.

Detective Comics #1000 sarà il numero mille di Detective Comics composto da ben 96 pagine con una nuova storia di Peter J. Tomasi e le splendide illustrazioni di Doug Mahnke: ci sarà una nuova versione di Arkham Knight per celebrare il debutto di Batman avvenuto nel 1939 (in maggio) nel numero 27.

I fan DC ritroveranno al suo interno proprio il villain Arkham Knight introdotto nel 2015 nel videogioco Batman: Arkham Knight.

HD DC Comics

Geoff Johns, Brian Michael Bendis, Paul Dini, Christopher Priest, Denny O’Neil, Neal Adams, Kelley Jones, Dustin Nguyen, Alex Maleev e tanti altri firmeranno le storie presenti in questo albo celebrativo chiamato Detective Comics #1000 (disponibile dal 27 marzo).

La collezione Detective Comics: 80 Years of Batman – The Deluxe Edition, invece, sarà una raccolta rilegata con copertina rigida che conterrà materiale vecchio e nuovo sulla storia del personaggio del Cavaliere Oscuro (disponibile dal 19 marzo).

Jim Lee ha firmato la cover della collezione di storie della vita di Bruce Wayne: all’interno sarà possibile trovare i primi traumi del Crociato Incappucciato raccontati da Paul Levitz e l’artista Denys Cowan e anche i layout inediti del creatore Bob Kane e dell’illustratore Lew Sayre Schwartz, pensati ma mai pubblicati sul numero di “Detective Comics” del 1953.

Warner Bros

In questo fumetto ci sarà la partecipazione di Cory Doctorow, Neil Gaiman, Glen David Gold, Denny O’Neil, Shelley Zimmerman e Anthony Tollin attraverso i loro saggi.

Una storia lunga 80 anni, a partire dal debutto fino all’arrivo di Robin, di Batwoman, di Bat-Mite, di Batgirl e ancora di Due Facce, dell’Enigmista, dell’Uomo d’argilla e di Man-Bat: all’interno della pubblicazione troveremo anche i personaggi di Slam Bradley, Air Wave, Boy Commandos e Martian Manhunter.

HD DC Comics

Oltre a queste due imperdibili uscite ci saranno tante altre iniziative che DC Comics e Warner Bros hanno già pianificato per la celebrazione dell’80esimo anniversario di Batman.

In Texas, a Austin, si terrà la SXSW dove i festeggiamenti prevederanno anche 1 milione e mezzo di pipistrelli che sorvoleranno in cielo al chiaro di luna!

Il 30 marzo, invece, ci sarà un panel alla fiera WonderCon che sarà intitolato “Happy Birthday Batman” (anche perché è proprio questo il giorno del vero anniversario), il 12 giugno il Batman di Tim Burton compirà 30 anni (furono Michael Keaton e Jack Nicholson a interpretare il blockbuster del 1989, con la colonna sonora di Prince), a luglio saranno moltissimi gli eventi previsti al Comic-Con International di San Diego, a settembre si festeggerà il Batman Day (il 21!) con maratone in cosplay e tanti Bat-segnali da scovare nel cielo.

HD Warner Bros

Parlando di cinema vogliamo ricordarvi che il 4 ottobre uscirà il lungometraggio indipendente The Joker, il nuovo film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, mentre a fine anno cominceranno le riprese di The Batman di Matt Reeves: nel frattempo sono già in lavorazione Birds of Prey con Margot Robbie nei panni di Harley Quinn e il seguito di Suicide Squad (Batman era interpretato da Ben Affleck) di James Gunn.

HD Warner Bros. Pictures, Atlas Entertainment, DC Entertainment, RatPac-Dune Entertainment

E poi ancora mostre (da vedere The Art of the Brick: DC Super-Heroes, l’itinerante della Lego che inizierà a settembre in Brasile a San Paolo), merchandising, eventi nei parchi a tema Warner Bros di tutto il mondo, progetti paralleli (imperdibili la serie animata di Harley Quinn, la seconda stagione di Titans, il pilot di Batwoman e il lavoro dedicato al maggiordomo Alfred Pennyworth, che prima era una spia), panel ed esibizioni (anche alla convention Romics di aprile a Roma) per celebrare l’anniversario di Batman e tutta la sua straordinaria storia.