Good Boys: il trailer red band della commedia con Jacob Tremblay

di Claudio Rugiero - 12/03/2019 09:52 | aggiornato 12/03/2019 09:57

Dopo le maestose performance viste in Room e Wonder, il piccolo Jacob Tremblay interpreta la commedia Good Boys, prodotta dall'attore Seth Rogen. Nel film Tremblay è un ragazzino che marina la scuola per rimpiazzare il drone rotto del padre.

Sono passati circa tre anni dall'uscita di Room nelle sale italiane, ma il successo continua per i due protagonisti della pellicola diretta da Lenny Abrahamson. Proprio mentre Brie Larson torna a riempire i cinema di tutto il mondo vestendo i panni di Captain Marvel, il suo partner di scena Jacob Tremblay è al centro di un nuovo lungometraggio intitolato Good Boys.

Nel film prodotto dall'attore Seth Rogen (The Disaster Artist e Steve Jobs) e Evan Goldberg, Tremblay (che presto vedremo anche ne La mia vita con John F. Donovan) interpreta un dodicenne che decide di marinare la scuola insieme a due suoi coetanei per risolvere un piccolo imprevisto domestico prima del rientro del padre.

Come possiamo vedere nel trailer red band che troviamo all'inizio di questo articolo, il film è una commedia che esplora la vita extra-scolastica di tre bambini sulla soglia dell'adolescenza tra trasgressioni, avventure comiche e primi baci. La delicata tematica al centro di Good Boys viene quindi trattata in chiave comica regalando diversi momenti esilaranti. Forse vederlo ci riporterà alla mente le stesse emozioni del cult Mamma, ho perso l'aereo.

Che sia Jacob Tremblay il nuovo Macaulay Culkin?

Trama e cast

Dopo essere stato invitato alla sua prima festa al bacio, il dodicenne Max è in preda al panico per via della sua inesperienza con l'altro sesso. In cerca di suggerimenti immediati, Max e i suoi migliori amici Thor e Lucas decidono di usare il drone del padre di Max per spiare una coppia di adolescenti che vivono nell'appartamento accanto.

La situazione però precipita e il drone finisce distrutto. Per escogitare un sistema per rimpiazzarlo prima che rientri il padre di Max, i tre decidono quindi di marinare la scuola per lasciarsi coinvolgere in una serie di bizzarre avventure tra droga rubata e improvvisate partite a paintball. Riusciranno i nostri eroi a raggiungere il loro obiettivo?

HD Good Universe, Point Grey Pictures e Universal Pictures Jacob Tremblay, Brady Noon e Keith L. Williams

Diretto da Gene Stupnitsky su una sceneggiatura da lui stesso scritta insieme a Lee Eisenberg, il cast di Good Boys comprende Jacob Tremblay, Brady Noon (visto nella serie Boardwalk Empire), Keith L. Williams (The Last Man on Earth), Will Forte, Molly Gordon e Midori Francis.

Il film uscirà negli Stati Uniti il prossimo agosto, mentre per vederlo in Italia bisognerà attendere almeno fino al 7 novembre 2019.

Preparatevi a grasse risate con questi tre pestiferi teenager!