Noah Hawley aggiorna sul film di Doctor Doom, disperso nel limbo

Cinema

di Silvia Artana - 13/03/2019 15:43 | aggiornato 13/03/2019 15:47

Il film di Doctor Doom vedrà mai la luce? L'autore della sceneggiatura, Noah Hawley, ha condiviso alcuni aggiornamenti sul progetto, nel corso del South by Southwest (SXSW).

1 condivisione

Che fine ha fatto il film di Doctor Doom?

Due anni fa, in occasione del San Diego Comic-Con 2017, lo sceneggiatore e produttore Noah Hawley aveva dichiarato di essere al lavoro su una pellicola dedicata all'arcinemico dei Fantastici 4. Da allora, del progetto si sono perse le tracce.

Ma come scrive Deadline, il creatore di Fargo e Legion non lo avrebbe abbandonato. Anzi. Durante il suo intervento al South by Southwest (SXSW) 2019, avrebbe dichiarato che la sceneggiatura è finita.

Una buona notizia, all'apparenza. Peccato che sia solo una faccia della medaglia.

A quanto pare, recentemente, Hawley avrebbe incontrato Kevin Feige e gli avrebbe detto che doveva leggere lo script. Ma il boss dei Marvel Studios non gli avrebbe mai dato una risposta in merito.

Per dovere di cronaca, The Hollywood Reporter (THR) riporta una versione un po' diversa dei fatti.

Secondo il sito, Feige avrebbe chiesto a Hawley: "Stai ancora lavorando alla sceneggiatura di Doctor Doom?". E lui avrebbe replicato: "Dovrei ancora lavorarci?". Anche in questo caso, senza ricevere risposta.

Comunque sia, da entrambe le versioni sembrerebbe emergere un'unica certezza, ovvero che il film è in stand by.

Se e quando il progetto ripartirà, è tutto da vedere. Di sicuro, i dettagli dello script condivisi dall'autore hanno solleticato la curiosità dei fan.

A quanto pare, la pellicola di Hawley sarebbe un thriller geopolitico e non il classico cinecomic.

Lo sceneggiatore si è ben guardato dallo "spoilerare" la trama (ovviamente), ma ha rivelato che la storia prende le mosse dalla decisione di Doctor Doom di invitare una giornalista a Latveria (lo stato immaginario che governa) perché porti il suo messaggio al mondo.

Hawley si è congedato dai fan con una domanda sibillina:

Doctor Doom è buono o cattivo?

Per conoscere la risposta, non resta che sperare che il film entri in produzione.

Restate sintonizzati per tutti gli eventuali aggiornamenti.