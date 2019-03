I film al cinema nel weekend del 16 e 17 marzo 2019

Cinema

Il nuovo weekend di cinema attende gli spettatori con una programmazione che conta ben 10 novità, tra cui il drammatico Boy Erased - Vite cancellate e la commedia Momenti di trascurabile felicità.

10 nuovi titoli per tante emozioni. Nel nuovo fine settimana, arrivano in sala i drammatici Boy Erased - Vite cancellate, basato sulla vera storia di Garrard Conley, costretto a frequentare un programma di "riconversione" dall'omosessualità, e Il coraggio della verità, che racconta la presa di coscienza di una giovane afroamericana, di fronte a un abuso di potere.

Ma nella programmazione c'è spazio anche per numerose commedie, tra cui Momenti di trascurabile felicità, biopic, action movie, documentari e storie d'amore e d'avventura.

Avventura

Un viaggio a quattro zampe

Avventura, Family - USA, 2019 - Durata 96 Min.

Bella è una cucciola di razza mista, che viene trovata e salvata tra le macerie di un rudere dal giovane Lucas, aspirante studente di medicina, che lavora come volontario in un ospedale per veterani. La cagnolona è buona e affettuosa, ma a causa dell'aspetto simile a un pit bull rischia di essere soppressa. Per salvarla, il suo umano si mette a cercare casa in un altro stato e affida Bella a dei parenti. Ma la cucciola non ne vuole sapere di stare senza Lucas e scappa per tornare da lui. Riuscirà a ritrovarlo?

Il film è diretto da Charles Martin Smith ed è interpretato da Ashley Judd, Edward James Olmos, Alexandra Shipp, Wes Studi, Barry Watson, Chris Bauer, Lucia Walters, Lane Edwards, Tammy Gillis. Nella versione originale, la voce di Bella è di Bryce Dallas Howard.

Azione

Escape Room

Azione, Horror, Thriller - USA, 2019 - Durata 99 Min.

6 persone che all'apparenza non hanno nulla in comune ricevono per posta un misterioso puzzle a forma di cubo. La soluzione regala un biglietto di ingresso alle esclusive escape room della Minos e l'accesso a un concorso che mette in palio 10mila dollari. Chi risolverà per primo l'enigma che è la chiave per uscire dalle stanze lo vincerà. Ma i partecipanti non sanno che il gioco è letale...

Diretta da Adam Robitel, la pellicola annovera nel cast Deborah Ann Woll, Tyler Labine, Taylor Russell, Logan Miller, Nik Dodani, Jay Ellis, Yorick van Wageningen.

Biografici

La promessa dell'alba

Biografico, Drammatico, Sentimentale - Francia, 2017 - Durata 131 Min.

Nina è una donna pugnace e una madre possessiva e febbrile, che sogna per suo figlio Romain un futuro da ambasciatore e romanziere. Per fare in modo che il suo desiderio che sconfina nell'ossessione si avveri, attraversa l'Europa, dalla Polonia alla Francia. Ma la guerra incombe e il nemico è alle porte. Tra partenze e ritorni, separazioni e ricongiungimenti, Nina continua a tessere la trama del destino di Romain, mentre Romain combatte le sue battaglie e vive la sua vita, in un inestricabile intreccio di sentimenti spesso contrastanti, sempre dirompenti.

Il film è diretto da Eric Barbier e conta sulla presenza di Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon, Jean-Pierre Darroussin, Catherine McCormack, Finnegan Oldfield, Zoe Boyle.

Commedie

Momenti di trascurabile felicità

Commedia - Italia, 2019 - Durata 93 Min.

Paolo vive a Palermo, ha una moglie, due figli ed è un ingegnere. La sua vita è come tante altre: qualche occasionale relazione extraconiugale e una squadra del cuore. Ma Paolo vive degli istanti di gioia pura in momenti e azioni all'apparenza trascurabili, come attraversare in motorino un certo incrocio, quando tutti i semafori sono rossi. Un giorno, però, non trova l'istante perfetto e viene travolto da un'auto. Paolo si ritrova in Cielo, dove scopre di avere a disposizione ancora 1 ora e 32 minuti da vivere sulla Terra. Come userà l'inaspettato bonus?

Diretta da Daniele Luchetti, la pellicola è interpretata da Pif, Thony, Renato Carpentieri, Angelica Alleruzzo, Francesco Giammanco, Vincenzo Ferrera, Franz Cantalupo, Manfredi Pannizzo.

La notte è piccola per noi

Commedia - Italia, 2018 - Durata 91 Min.

Sabato sera, una grande pista da ballo illuminata da luci al led e circondata di tavoli. Un intreccio di storie e destini. Una donna che aspetta il suo uomo, sparito da anni senza una spiegazione. Una signora matura e un ragazzo che superano i confini del virtuale e si incontrano in un appuntamento al buio. Un pugile alcolista che vuole riconquistare la sua ex. Un maresciallo dei carabinieri che incrocia per caso una vecchia conoscenza. 4 professoresse snob in cerca di divertimento. Un'anziana coppia litigiosa. Tutti desiderano qualcosa. E forse la notte realizzerà i loro sogni.

Il film è diretto da Gianfrancesco Lazotti ed è interpretato da Michela Andreozzi, Francesca Antonelli, Cristiana Capotondi, Riccardo De Filippis, Gegia, Tommaso Lazotti, Barbara Livi, Teresa Mannino, Francesca Reggiani, Lucrezia Paulis, Ruben Rigillo, Francesco Pizzuti, Andrea Sartoretti, Alessandra Panaro, Philippe Leroy, Rino Rodio, Francesco Sisti, Giselda Volodi, Thony, STAG.

Sara e Marti - Il film

Commedia - Italia, 2019 - Durata 90 Min.

Sara approda da Bevagna, in Umbria, a Modica, in Sicilia, per trascorrere una vacanza con la zia, Flavia. Con lei non c'è la sorellina Marti, rimasta temporaneamente a casa perché impegnata con un concerto. Ma Sara non è da sola. Insieme a lei sono partiti gli amici pasticcioni Luigi e Guido e ben presto la ragazza fa nuove conoscenze e... finisce al centro di un triangolo amoroso. A contendersi le sue attenzioni sono Luca, un giovane ricco e arrogante, e Saro, un ragazzo bellissimo, guardato con sospetto da tutto il paese per via del padre in carcere. Tra piccole e grandi avventure ed emozioni, la vacanza si rivelerà un grande momento di crescita.

Diretta da Emanuele Pisano, la pellicola annovera nel cast Aurora Moroni, Chiara del Francia, Antonio Nicotra, Gabriele Badaglialacqua, Luigi De Giuseppe, Guido Laudenzi, Federico Pellitteri, Leonardo Decarli.

Documentari

Nessun uomo è un'isola

Documentario - Francia, 2017 - Durata 96 Min.

Dal Mediterraneo alle Alpi, dagli agricoltori della Cooperativa Galline Felici agli architetti, artigiani e funzionari della Svizzera e dell'Austria, ci sono uomini e donne in tutta Europa che pensano di condividere un destino comune e lavorano per riportare in vita il vero spirito della democrazia e del buon governo. Sono visionari, sostenitori di un'utopia irrealizzabile, oppure rappresentano l'unica via percorribile rimasta al mondo per non implodere?

Il documentario porta la firma di Dominique Marchais.

Drammatici

Boy Erased

Drammatico - USA, 2018 - Durata 114 Min.

Jared Eamons è il figlio di un pastore battista di una piccola comunità dell'Arkansas ed è un ragazzo maturo e socievole. Il giovane parte per il college, ma quando torna a casa dai genitori appare turbato. Alla fine, Jared racconta di avere scoperto di provare interesse per le persone del suo stesso sesso e di essere stato abusato da un ragazzo più grande. Ma nella famiglia non trova il sostegno sperato e viene spinto a partecipare a un programma di recupero di un centro cristiano per "guarire" dalle sue pulsioni. Jarec entra rapidamente in conflitto con il suo terapeuta e inizia una difficile battaglia per trovare e affermare il suo vero sé stesso.

Il film è diretto e interpretato da Joel Edgerton. Con lui ci sono Nicole Kidman, Lucas Hedges, Russell Crowe, Xavier Dolan, Cherry Jones, Flea, Troye Sivan.

Il coraggio della verità

Drammatico - USA, 2018 - Durata 133 Min.

Starr Carter vive tra due mondi. Da una parte, la scuola esclusiva frequentata da ricchi ragazzi bianchi, dove lei è una studentessa modello. Dall'altra, il quartiere afroamericano Garden Heights, in cui è nata e cresciuta e che è la sua casa. Ma un giorno, l'equilibrio si rompe. La macchina su cui si trova con il suo amico di infanzia Khalil viene fermata dalla polizia e il giovane viene ucciso a sangue freddo per avere preso una spazzola, scambiata per una pistola dagli agenti. Starr diventa l'unica testimone di un abuso di potere che è una vera e propria spada di Damocle sulla sua comunità, sulle forze dell'ordine e sul boss della droga che aveva a libro paga Khalil.

Diretta da George Tillman Jr., la pellicola annovera nel cast Amandla Stenberg, Regina Hall, Russell Hornsby, Anthony Mackie, Issa Rae, Common, K.J. Apa, Algee Smith, Dominique Fishback, Sabrina Carpenter.

Sofia

Drammatico - Francia, Qatar, Belgio, 2018 - Durata 80 Min.

Sofia appartiene a una famiglia benestante del Marocco e vive con dolore un aspetto poco aggraziato e un carattere introverso. Soprattutto, in confronto alla bellezza e all'eleganza della madre e della zia e ancora di più della cugina Lena, figlia di un facoltoso medico francese e brillante specializzanda in oncologia. Ma è proprio Lena a prendere in mano la situazione, quando Sofia accusa dei forti crampi allo stomaco che si rivelano doglie. La ragazza è rimasta incinta dell'umile Omar e per avere concepito un figlio fuori del matrimonio rischia il carcere. Dopo avere partorito, con l'aiuto della cugina, Sofia inizia una corsa contro il tempo per organizzare un matrimonio riparatore. La situazione arriva ben presto alle orecchie della sua facoltosa famiglia, che interviene con decisione.

Il film è diretto da Meryem Benm'Barek-Aloïsi e conta sulla presenza di Maha Alemi, Lubna Azabal, Faouzi Bensaïdi, Nadia Niazi, Sarah Perles, Hamza Khafif, Nadia Benzakour.