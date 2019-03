L'uomo fedele, trailer con Louis Garrel, Laetitia Casta e Lily-Rose Depp

Cinema

20/03/2019

Il film, nelle sale dall'11 aprile, è una riflessione sulle relazioni amorose. Louis Garrel dirige una coppia di attrici eccezionali, come la moglie Laetitia Casta e Lily-Rose Depp.

È dai tempi di The Dreamers di Bernardo Bertolucci che Louis Garrel fa girare la testa all’Italia. L’11 aprile torna al cinema con L’uomo fedele, film in cui è protagonista davanti e dietro la macchina da presa.

Il film è infatti la seconda prova registica dell'attore francese che, dopo Due amici nel 2015, torna a dirigere una nuova storia, un thriller sentimentale. Per questa nuova sfida ha scelto di essere affiancato da due attrici e modelle di successo, come Laetitia Casta (Marianne) e Lily-Rose Depp (Eve), due donne eccezionali che nel film lotteranno per conquistare l’uomo dei loro desideri (Abel/Garrel).

Al centro della storia ci sono le complicate relazioni tra uomini e donne, dinamiche già indagate dal giovane regista nel suo primo film, ma se in Due amici (in cui appariva per la prima volta il personaggi di Abel) l'attenzione era posta sulla passione di due amici per la stessa donna (Golshifteh Farahani, ex di Garrel), ne L’uomo fedele i ruoli si invertono: oggetto di contesa sarà l'uomo, diviso tra due fuochi (femminili) opposti.

La trama del film

Otto anni dopo essersi lasciati, Abel (Louis Garrel) e Marianne (Laetitia Casta) si ritrovano al funerale di Paul, il miglior amico di lui.

Questo tragico evento si rivela in realtà di buon auspicio: Abel e Marianne tornano insieme. Così facendo, però, suscitano la gelosia di Joseph, il figlio di Marianne, e soprattutto di Eve (Lily-Rose Depp), la sorella di Paul da sempre segretamente innamorata di Abel.

Il film è una interessante riflessione sulle relazioni amorose, sulla libertà di coppia, sulle conseguenze della gelosia. La sceneggiatura, scritta a quattro mani con Jean-Claude Carriere, ritrae un uomo passivo, incapace di fare delle scelte (in questo è fedele a se stesso) che affida il suo destino alle decisioni di due donne, una forte e indipendente e l'altra acerba e innocente.

Con L'uomo fedele Garrel realizza un film che è una testimonianza di ammirazione e di fedeltà alla Nouvelle Vogue, ai padri del cinema francese, ai grandi autori come Truffaut e alle sue opere cult a cui è di certo ispirata parte della storia (dal triangolo amoroso di Jules e Jim all'adorazione per il femminile come Bertrand ne L'uomo che amava le donne).

