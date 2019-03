TV News The Passage

Lo sapevamo fin dal principio: il pretesto di evitare un'epidemia non poteva giustificare gli orrori del Progetto Noah. Ed è venuto il momento della resa dei conti, nel finale di stagione The Passage in onda lunedì prossimo su FOX.

Non ci sono più dubbi. Si può rallentare, magari, ma non si può fermare.

Amy ce l'aveva raccontato nel penultimo episodio di The Passage: è nato un nuovo mondo. Nell'istante in cui le gabbie dei virali al Progetto Noah sono state aperte, in quello stesso istante, il nostro mondo è finito. E ne è nato un altro, destinato a sostituirlo.

I mostri creati in laboratorio dalla dottoressa Sykes e da Jonas Lear, con la complicità del Governo, ora sono liberi. Pronti a spargere ovunque morte e distruzione, ma soprattutto il virus che portano nel loro sangue.

Forse una speranza è rimasta, per Amy e la sua famiglia putativa. Grazie all'intervento di Lacey, Brad e Lila Wolgast sono riusciti a portare via Amy. Mentre ciò che rimaneva del Progetto Noah veniva divorato - letteralmente - dai virali, la speranza accompagnava la partenza in auto di una bambina di 10 anni. L'unica che, pur infettata con lo stesso virus, non è diventata come Tim Fanning, Shauna Babcock o Anthony Carter.

Le creature di The Passage, nate fra mito e scienza, sono diventati i veri protagonisti della serie. Gli unici ad avere davvero il controllo, cosa di chi invece i medici del Progetto Noah si erano solo illusi.

La bambina più coraggiosa del mondo ha fatto molte scelte difficili, nel suo percorso fin qui. Dovrà farne altre, perfino peggiori di quelle che ha dovuto affrontare fra paura e lacrime nei primi 9 episodi. Il destino del mondo, lo sappiamo fin dall'inizio, potrebbe essere nelle mani di una ragazzina che un agente federale ha scelto di proteggere e aiutare... Ma troppo tardi.

Il Progetto Noah ha fatto esattamente ciò che ci si aspettava da lui, sotto le mentite spoglie di una ricerca medica: ha creato un'arma perfetta. Un'arma indistruttibile. Un'arma contagiosa.

Non perdete il finale di stagione su FOX, lunedì prossimo alle 21.50!