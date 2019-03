Kingdom Hearts: arriva l'ombrello a tema per sconfiggere la pioggia

CuriositàVideogames

22/03/2019

Un ombrello con l'impugnatura a forma di Keyblade per sentirsi dei veri maestri di questa mitica arma mentre si affronta la pioggia.

Kingdom Hearts è una saga che ha fatto innamorare milioni di fan in tutto il mondo, e l'amore verso la saga si è vista di recente con la grande accoglienza che gli appassionati hanno riservato al tanto atteso terzo capitolo uscito un paio di mesi fa.

Come ogni grande serie che si rispetti, anche di Kingdom Hearts sono stati realizzati gadget di tutti i tipi, e l'ultimo probabilmente farà gola a molti appassionati, soprattutto chi cerca un modo originale di affrontare la pioggia. Sta infatti per uscire un ombrello con l'impugnatura a forma di Keyblade, famosa arma utilizzata dai protagonisti del gioco.

L'ombrello ricorda molto la forma del Keyblade del Regno dell'Oscurità a giudicare dalla forma dell'impugnatura, ma non sembra basato specificatamente su una delle tante armi a forma di chiave viste nella serie. Una volta aperto l'ombrello si può notare un'illustrazione che mostra i protagonisti principali della saga, ossia Sora, Pippo, Paperino, Riku e Kairi alternati con l'effige della corona che da sempre è il simbolo che rappresenta Kingdom Hearts. La sacca dove riporre l'ombrello invece riporta la frase "Possa il tuo cuore essere la tua chiave guida", ovviamente in inglese. Questa è una frase ricorrente nella saga ed è un augurio fatto tra i maestri del Keyblade.

L'ombrello Keyblade è disponibile per essere preordinato, avrà un prezzo di 37.99 dollari e uscirà a maggio, anche se purtroppo per il momento non sono previste spedizioni per l'Italia.

Se invece preferite qualcosa di più classico, PDP ha realizzato una replica a grandezza naturale del Keyblade di Sora al prezzo di 39.99 dollari. Attualmente risulta sold out su Amazon, ma sembra che a breve arriveranno nuovi pezzi per essere messi in vendita.

La saga di Kingdom Hearts ha visto la conclusione della sua prima trilogia lo scorso 29 gennaio, con l'uscita del terzo capitolo che ha chiuso la storia di Xeahnort. Il direttore del progetto Tetsuya Nomura ha garantito che le avventure di Sora continueranno in futuro, ma prima usciranno diversi DLC per il terzo capitolo, alcuni puramente dedicato al gameplay, come l'aggiunta di un nuovo livello di difficoltà, il Critical Mode, in arrivo a breve, altri invece racconteranno nuove storie legate alla trama principale, anche se al momento non si conoscono ulteriori dettagli sui contenuti o su un'eventuale data di lancio. Nell'attesa di nuove informazioni vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Kingdom Hearts 3 se non lo avete già fatto.

Cosa ne pensate dell'ombrello di Kingdom Hearts, lo comprereste per sconfiggere la pioggia?

