di Silvio Mazzitelli - 25/03/2019 15:19 | aggiornato 25/03/2019 15:23

Arriva l'annuncio del secondo film animato per My Hero Academia, il famoso manga a tema supereroistico.

My Hero Academia sta salendo sempre più alla ribalta nel mondo dei manga. Il fumetto incentrato sui supereroi sta diventando un successo in tutto il mondo, tanto che il primo film è stato trasmesso anche nei cinema italiani tra il 23 e il 24 marzo.

Di recente è stato annunciato un secondo film animato, che arriverà in Giappone il prossimo inverno. Il progetto è stato rivelato all'AnimeJapan 2019, una fiera dedicata all'animazione giapponese che si è svolta a Tokyo tra il 22 e il 24 marzo. Durante un live stage dedicato al manga di Kohei Horikoshi è arrivato l'annuncio della lavorazione di un secondo film per il cinema da parte di Toho Animation.

Ancora non sono stati rivelati dettagli sulla trama del nuovo film, per ora ribattezzato con il titolo provvisorio di My Hero Academia: The Movie 2, né sull'eventuale data d'uscita, anche se è molto probabile che il mese scelto per la proiezione su grande schermo sia dicembre. Con l'annuncio è stato rilasciato anche un breve teaser trailer che però non mostra nessuna scena della nuova pellicola, ma si limita a riassumere quanto avvenuto nel film precedente.

L'autore del manga originale Kohei Horikoshi per festeggiare la notizia ha realizzato un disegno appositamente per l'occasione.

My Hero Academia è un manga iniziato nel 2014 e attualmente giunto a quota 21 volumi; in Italia è pubblicato da Star Comics, che ne ha rilasciati i primi 18 numeri. Dal fumetto è stata tratta una versione animata di notevole successo giunta alla terza stagione, e con una quarta in arrivo a ottobre 2019. Lo scorso agosto è uscito il primo film dedicato alla serie chiamato My Hero Academia: Two Heroes che ha incassato ben 1.72 miliardi di Yen in totale.

La storia di My Hero Academia è ambientata in un mondo dove l'80% della popolazione ha subito una mutazione che le ha donato delle capacità speciali denominate Quirk. Questi superpoteri hanno sconvolto la società creando nuovi super criminali impossibili da fermare per dei normali poliziotti. Per questo motivo sono nati gli Heroes, persone che lottano per la giustizia e che difendono i più deboli dai cosiddetti villains.

Izuku Midoriya è un senza Quirk, una rarità in un mondo di persone dotate di capacità sovraumane, che desidera a tutti i costi diventare un eroe proprio come il suo idolo All Might, l'Hero numero 1 al mondo. Dopo diverse vicissitudini Izuku incontra il suo idolo e All Might, vedendo la passione che brucia nell'animo del ragazzo decide di conferirgli il suo potere. Izuku, ora dotato del potere di All Might, l'One for All, decide perciò di iscriversi all'istituto Yuei, un'accademia per formare i supereroi del futuro. Qui Izuku farà conoscenza di tanti nuovi amici, tra cui Uraraka, una ragazza un po' svampita col potere della gravità, Todoroki, in grado di utilizzare sia il potere del ghiaccio che del fuoco e Bakugo, suo amico d'infanzia con cui ha un rapporto conflittuale. Insieme i ragazzi studieranno sodo per diventare eroi, mentre si ritroveranno ad affrontare ben presto la malvagità dei villain che popolano il mondo.

Cosa ne pensate dell'annuncio, siete contenti dell'arrivo di un nuovo film di My Hero Academia?

