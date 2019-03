Iron Man VR: annunciato il nuovo gioco in realtà virtuale sul Vendicatore

VideogamesFumetti

28/03/2019

Marvel, Sony e Camouflaj portano su PlayStation VR una nuova, scoppiettante, esclusiva. Iron Man VR arriverà nel corso del 2019 e ci farà indossare l'armatura del Vendicatore, sfruttando la realtà virtuale.

La partnership tra Marvel e Sony continua a dare i suoi frutti. Dopo il grande successo di Marvel's Spider-Man, che ha portato su PlayStation 4 un'inedita storia dello spararagnatele di New York, durante il live streaming PlayStation State of Play è stata annunciata una nuova esclusiva, ovvero Iron Man VR.

Il titolo in realtà virtuale nasce dalla collaborazione tra Camouflaj, Sony Interactive Entertainment e Marvel Games e racconterà più della classica, e ben conosciuta, origine del Vendicatore. In Iron Man VR il giocatore vestirà i panni di Tony Stark e affronterà minacce dal passato (non ancora specificate).

Con il nostro gioco volevamo raccontare ben più di una classica origin story. In Marvel’s Iron Man VR il giocatore, nei panni del geniale inventore Tony Stark, affronta i fantasmi del passato, forze potenti che cercano di rovinare lui e tutto ciò che rappresenta. Sfruttando al massimo la magia di PlayStation VR, i giocatori si troveranno faccia a faccia con alleati e supercriminali, pronti a sfrecciare intorno al globo in una missione eroica per salvare non solo le Stark Industries, ma il mondo intero.

Il trailer d'annuncio mostra poco del gameplay, ma è evidente che il gioco sfrutterà tutte le potenzialità del sistema PlayStation VR. L'obiettivo è quello di garantire un'esperienza senza pari, permettendo ai giocatori di "indossare" l'attrezzatissima armatura nata dal genio di Tony Stark, in una versione realizzata dal designer e illustratore Marvel Adi Granov.

Se avete sempre sognato di indossare l'armatura di Iron Man e utilizzare tutti i suoi gadget, allora questo è il gioco che fa per voi. Preparatevi dunque a sfrecciare intorno al globo, Iron Man VR arriverà in esclusiva su PlayStation VR nel corso del 2019.

Dopo la breve anticipazione, qual è il vostro primo giudizio di Iron Man VR? Avreste preferito un gioco simile a Marvel's Spider-Man o credete che quella della realtà virtuale sia in questo caso la scelta migliore?