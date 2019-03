CuriositàCinema

di Claudio Futmani - 28/03/2019 09:11 | aggiornato 28/03/2019 09:16

In occasione dell'uscita di Bohemian Rhapsody in home video, anche noi di FOX Italia abbiamo partecipato a #STOMPFORQUEEN, il contest online che invita il mondo a tenere il tempo per i Queen!

Stomp Stomp Clap! Bastano tre battiti per evocare il ritmo travolgente di We Will Rock You, il brano dei Queen che ha fatto battere i piedi a intere generazioni.

In occasione dell'uscita del film Bohemian Rhapsody in in Blu-Ray e DVD, Twentieth Century FOX in questi giorni ha invitato i fan di tutto il mondo a condividere sui social network il proprio STOMPFORQUEEN, realizzando un video in cui si riproduce a modo proprio lo Stomp Stomp Clap.

Il contest non è solo un modo divertente per celebrare la band e il film che ha fatto vincere a Rami Malek l'Oscar come miglior attore protagonista, ma è legata ad un'iniziativa benefica di grande importanza. FOX infatti farà una donazione di 100.000 Dollari a favore della Fondazione Mercury Phoenix Trust, fondata da Brian May e Roger Taylor in memoria di Freddie Mercury, a sostegno della lotta contro l'AIDS.

Ma c'è di più: i video più divertenti e originali dello #stompforqueen verranno inseriti in un video tributo ufficiale dei fan italiani che 20th Century FOX Home Entertainment realizzerà e condividerà sui social e con Brian May e Roger Taylor.

Insomma, il vostro video potrebbe essere visto e scelto dai Queen!

Anche noi di FOX Italia abbiamo deciso di partecipare, e nei nuovi uffici di Roma abbiamo realizzato la nostra versione dello Stomp Stomp Clap.

Bohemian Rhapsody è disponibile da oggi in Digitale, in Blu-rayTM, in 4K Ultra HDTM e DVD e i fan possono vivere un’esperienza unica del film della durata di 22 minuti: la performance integrale del Live Aid, che ricrea l’evento originale del 1985, con l’aggiunta di due canzoni (Crazy Little Thing Called Love and We Will Rock You) mai viste al cinema.

Inoltre, nelle edizioni dvd e blu-ray di Bohemian Rhapsody sono inclusi ulteriori ed emozionanti Contenuti Speciali per uno sguardo al dietro le quinte del film insieme ai Queen, al cast e al team creativo.

Che aspettate a condividere il vostro #STOMPFORQUEEN?