Point Break: 20 curiosità sul film (e sullo stunt tra i più pericolosi della storia del cinema)

di Emanuele Zambon - 29/03/2019 19:07 | aggiornato 29/03/2019 19:12

I lanci da scavezzacollo di Patrick Swayze, gli omaggi di attori e cantanti nostrani, i Doors e i Red Hot: 20 curiosità su Point Break - Punto di rottura.

27 banche in tre anni. Arrivano e se ne vanno in 90 secondi, indossando le maschere di Jimmy Carter, Richard Nixon, Ronald Reagan e Lyndon Johnson. In pratica dei fantasmi, che appaiono e svaniscono in men che non si dica. L'anziano detective del LAPD, Angelo Pappas, ha una sua teoria sulla banda degli ex Presidenti: sono surfisti che finanziano la loro estate "senza fine" attraverso le rapine.

Point Break - Punto di rottura è un classico dell'azione hollywoodiana anni '90, un film che mette in relazione due mondi opposti, il surf e le forze dell'ordine. Spiriti liberi in lotta con gli imperativi della società, con le regole stabilite dalla legge. Aspettando sempre l'onda perfetta da cavalcare, è ovvio.

Inseguimenti mozzafiato in macchina e a piedi, football sulla spiaggia, lanci col paracadute, scazzottate, sparatorie: la pellicola diretta da Kathryn Bigelow è a tutti gli effetti un film sulla dipendenza, in cui la droga è l'adrenalina, di cui i protagonisti hanno un disperato bisogno.

Sulla tavola tra le onde

Point Break popone una visione del surf come stato mentale ("dove prima ti ci perdi e poi ti ritrovi") libero da convenzioni e regole, uno spazio metafisico che sembra accogliere chiunque ripudi il sistema e allo stesso tempo sia attratto dalla personalità magnetica di Bodhi, guru spirituale della banda degli ex Presidenti. Chioma bionda fluente, fisico scolpito, spirito ribelle: a dare un volto al leader dei malviventi troviamo Patrick Swayze, all'epoca divo all'apice del successo (reduce dal drammatico Ghost).

A sbarrargli la strada c'è invece un novellino dell'FBI, l'ambizioso e tenace Johnny Utah di Keanu Reeves, che nel '91 più che la grande onda inseguiva il successo, che puntualmente arrivò proprio grazie alla Bigelow.

Cosa rende Point Break un film di culto? Sicuramente il suo approccio all'azione, con quegli inseguimenti tra vicoli e stradine ripresi in modo convulso, forsennato, con la macchina da presa in spalla. Le maschere e il colpo iniziale ironizzano sulla politica statunitense, i momenti snervanti delle rapine anticipano i colpi a effetto di Michael Mann e del suo Heat - La sfida, la genialità del concept consiste nell'unire i mondi immaginari di Baywatch e Un mercoledì da leoni al crime (un qualcosa di simile avverrà un decennio dopo con Fast and Furious, che trarrà ispirazione da una pellicola dimenticata degli anni '80, La fine del gioco).

Point Break - Punto di rottura, le 20 curiosità sul film

