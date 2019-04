Kit Harington e il Cammino della Vergogna nel promo del SNL a tema Game of Thrones

TV News

Forse non c'è nessuno al mondo pronto per quello che succederà tra poche settimane. Gli ultimi sei episodi di Game of Thrones - Il Trono di Spade debutteranno il prossimo 14 aprile su HBO e in Italia in contemporanea su Sky Atlantic e nel giro di sei settimane tutti sapremo come finirà questa epica serie.

Un evento della televisione globale che coinvolge anche la storica trasmissione comica di NBC Saturday Night Live che sabato 6 aprile ospiterà proprio uno dei protagonisti di Game of Thrones, Kit Harington interprete di Jon Snow.

Per presentare la puntata la squadra del Saturday Night Live ha realizzato il video promozionale che trovate in apertura.

Nello sketch Leslie Jones, una delle star dello show di NBC, grande fan de Il Trono di Spade, costringe Kit Harington a riprodurre il famoso Cammino della Vergogna.

Parrucca bionda e con capello corto in testa e vestito anonimo color crema, Kit Harington diventa una versione maschile di Cersei e insieme a Leslie Jones riproducono la famosa scena. Per i pochi che non lo sapessero, il Cammino della Vergogna è una forma di castigo diffusa nei Sette Regni di Game of Thrones, solitamente riservate alle donne colpevoli di adulterio o prostituzione. Le donne vengono così pubblicamente umiliate per il reato commesso.

Il video del Saturday Night Live, che sarà sicuramente solo un primo assaggio dei tanti sketch a tema Trono di Spade che saranno realizzati nel corso della puntata di sabato, si apre con alcune ricostruzioni di famose scene della serie. Attraverso pupazzi, draghi giocattolo, action figures Leslie Jones ricrea la scoperta dell'origine del nome Hodor, la caduta della Barriera per colpa dell'uso di Viserion da parte del Re della Notte e infine, nei panni di Daenerys, affronta le critiche di Kit Harington al costume che è stato costretto a indossare.

Per Harington sarà la prima volta al Saturday Night Live, ma per i fan di Game of Thrones - Il Trono di Spade sarà l'ennesimo modo per rendere meno amaro l'addio alla serie TV.