Pet Sematary: il film del 1989 torna in Home Video per i suoi 30 anni

Cinema

di Simona Vitale - 05/04/2019 09:24 | aggiornato 05/04/2019 09:29

In occasione del 30° anniversario della sua uscita, Cimitero vivente (Pet Sematary) torna in una versione Home Video completamente restaurata. Ecco tutte le specifiche tecniche.

1 condivisione

Come molti fan di Stephen King sapranno, il 9 maggio 2019 arriverà nei cinema italiani Pet Sematary, remake del film del 1989 diretto da Mary Lambert e ispirato al romanzo omonimo del grande scrittore del Maine.

Quel che dovete sapere, però è che, in attesa del nuovo adattamento cinematografico di uno dei più noti lavori del Re, potrete gustarvi la pellicola del 1989, uscita in Italia con il titolo di Cimitero Vivente in una nuova edizione Home Video restaurata in occasione del 30esimo anniversario dell'uscita dell film. Cimitero Vivente sarà disponibile nei formati Dvd, Blu-ray e Steelbook 4k Ultra HD edizione limitata Mondo, a partire dal 17 aprile grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Del restauro della pellicola (che all'epoca incassò negli USA la sorprendente cifra di 57 milioni di dollari) si è occupata, tra gli altri, anche la stessa regista Mary Lambert, con le versioni Blu-ray e 4k Ultra HD arricchite di contenuti speciali nuovi di zecca, tra cui spiccano una conversazione con il cast e la troupe del nuovo film che parla dell'impatto del film originale e l'eredità che questo film ha lasciato, ed una nuova intervista con Mary Lambert che ricorda la produzione del film e l'influenza su di esso di Stephen King.

Non mancano anche nuove immagini dal dietro le quinte, gli storyboard originali, annunci vintage. I due dischi, inoltre, comprendono il commento al film di Mary Lambert, un tour guidato delle location con la guida dello stesso Stephen King, nonché un'eplorazione di quelle che sono state le origini del romanzo, con una particolare attenzione allo sviluppo dei personaggi.

Cimitero Vivente segue le vicende della famiglia Creed, ed in particolare del suo capostipite Louis, un medico. Quest'ultimo accetta un lavoro in un piccolo centro del Maine, dove si trasferisce insieme alla sua famiglia. Dopo la perdita del loro gatto, Louis apprende dell'esistenza di un particolare cimitero per animali dove il suo vicino gli suggerisce di seppellirlo. Il gatto, miracolosamente, riappare, dando il via ad una serie di eventi inquietanti destinati a produrre delle conseguenze a dir poco tragiche e fatali.

Come accennato, Cimitero vivente sarà disponibile, in occasione del suo 30esimo anniversario, in:

Cimitero Vivente: Specifiche tecniche del Dvd

Universal Pictures Home Entertainment Italia Il Dvd di Cimitero vivente

Mancano i contenuti speciali che sono invece presenti nelle altre due versioni, ma parliamo pur sempre di un piccolo grande capolavoro horror che arriva a noi in versione del tutto restaurata.

Dischi : 1

: 1 Durata : 1 ora e 38 minuti circa

: 1 ora e 38 minuti circa Video : 1.78:1 Anamorphic Widescreen

: 1.78:1 Anamorphic Widescreen Audio : Inglese Dolby Digital Surround, Italiano, Tedesco, Francese, Spagnolo Dolby Digital Stereo, Ungherese Mono

: Inglese Dolby Digital Surround, Italiano, Tedesco, Francese, Spagnolo Dolby Digital Stereo, Ungherese Mono Sottotitoli: Italiano, Inglese n/u, Inglese, Arabo, Bulgaro, Croato, Ceco, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ebraico, Ungherese, Islandese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Sloveno, Spagnolo, Svedese, Turco

Cimitero vivente: Specifiche tecniche del Blu-ray

Universal Pictures Home Entertainment Italia Cimitero vivente in versione Blu-ray

Questa versione, come quella 4k Ultra HD si arricchisce di contenuti speciali ed esclusivi:

Dischi : 1

: 1 Durata : 1 ora e 43 minuti circa

: 1 ora e 43 minuti circa Video : Formato Panoramico 1.78:1 Widescreen

: Formato Panoramico 1.78:1 Widescreen Audio : Inglese 5.1 Surround Dts-Hd Master Audio / Descrizione Audio Inglese Dolby Digital 5.1 Surround / Italiano, Francese, Giapponese, Spagnolo, Tedesco Dolby Digital 2.0 Stereo / Portoghese, Spagnolo Dolby Digital 2.0 Mono

: Inglese 5.1 Surround Dts-Hd Master Audio / Descrizione Audio Inglese Dolby Digital 5.1 Surround / Italiano, Francese, Giapponese, Spagnolo, Tedesco Dolby Digital 2.0 Stereo / Portoghese, Spagnolo Dolby Digital 2.0 Mono Sottotitoli : Italiano, Inglese, Inglese n/u, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Giapponese, Tedesco, Norvegese, Portoghese, Spagnolo, Svedese

: Italiano, Inglese, Inglese n/u, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Giapponese, Tedesco, Norvegese, Portoghese, Spagnolo, Svedese Contenuti Speciali: • Paura e ricordi • Rivisitazione • 3 nuove gallerie • Il territorio di Stephen King • I personaggi • Filmare l’orrore • Commento al film della regista Mary Lambert

Cimitero vivente: Specifiche tecniche della versione 4k Ultra HD

Universal Pictures Home Entertainment Italia Pet Sematary in versione 4k Ultra HD