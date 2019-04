Grey's Anatomy

08/04/2019

L'episodio dei record di Grey's Anatomy sta per arrivare su FoxLife: pronti a festeggiare insieme ai medici di Seattle?

Quattordici anni fa Grey's Anatomy debuttava su ABC. Una partenza in sordina per una serie che in breve tempo è diventata una delle più amate e seguite in tutto il mondo.

Con il quindicesimo episodio della stagione, Grey's Anatomy stabilisce un record e diventa il medical drama più longevo nella storia della televisione, battendo il traguardo finora detenuto da E.R. - Medici in prima linea.

Si intitola Non abbiamo innescato il fuoco l'episodio 15x15 che avrà al centro della trama una festa. I protagonisti infatti celebrano l'ottimo risultato dell'operazione di Catherine Fox e la sua ripresa fisica.

La madre di Jackson si è sottoposta a un duro intervento per la rimozione di un tumore alla spina dorsale. Il caso clinico di Catherine si ispira a una storia reale che la showrunner Krista Vernoff ha voluto prendere in considerazione.

Grey's Anatomy 15, l'episodio dei record: la trama

Il party organizzato da Jackson per celebrare sua madre, riuscita a sconfiggere il tumore grazie all'intervento di due supereroi della medicina, Thomas Koracick e Amelia Shepherd, è un pretesto per festeggiare l'ambito traguardo di Grey's Anatomy.

L'episodio 15 vedrà anche il ritorno di Helen, la madre di Alex, giunta a Seattle per rivedere suo figlio e l'attuale moglie Jo. La coppia aveva già incontrato la donna, affetta da problemi pschiatrici, in un episodio della quattordicesima stagione che anticipava il loro matrimonio.

Alla regia dell'episodio ci sarà una veterana di Grey's Anatomy: Chandra Wilson, ovvero Miranda Bailey, si cimenterà dietro la macchina da presa per festeggiare in grande stile questo record.

Grey's Anatomy 15, l'episodio dei record: la data ufficiale

L'episodio dei record di Grey's Anatomy 15 andrà molto presto in onda su FoxLife: l'appuntamento è per Lunedì 8 Aprile con la quindicesima puntata in prima serata.

