Gli introvabili biglietti per Avengers: Endgame in vendita a migliaia di dollari su ebay

Avengers: Endgame ha già venduto due volte i biglietti di Aquaman, Infinity War, Cap Marvel e The Last Jedi messi insieme

I biglietti del film sono in prevendita dal 2 aprile scorso, e in poche ore i fan hanno mandato in tilt i sistemi di vendita e hanno praticamente acquistato ogni posto disponibile nelle sale più importanti del paese. I rivenditori americani come Atom Tickets e Fandango hanno, infatti, riportato cifre straordinarie.

