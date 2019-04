Una versione di WhatsApp per iPad è finalmente in arrivo

Tecnologia

di Pasquale Oliva - 10/04/2019 15:12 | aggiornato 10/04/2019 15:16

L'applicazione per la messaggistica istantanea più utilizzata al mondo sta finalmente per arrivare su iPad. Già in fase di test la nuova versione dell'app per iOS che introdurrà il supporto ai tablet di Apple.

Quando si parla di messaggistica istantanea, si parla principalmente di WhatsApp. La piattaforma, dal 2014 di proprietà di Facebook, in questa categoria di servizi è la più utilizzata al mondo, nonostante evidenti limiti come la mancanza di una versione per iPad.

Servizi concorrenti, come Telegram e Messenger, possono essere utilizzati sia sugli smartphone che sui tablet del colosso di Cupertino, e WhatsApp sembra sia pronto a seguire finalmente l'esempio, almeno stando alle ultime novità condivise da WABetaInfo.

Il blog dedicato esclusivamente alle novità riguardanti WhatsApp ha infatti condiviso schermate di una versione dell'app attualmente in fase di test presso selezionati utenti, grazie al sistema TestFlight di Apple, che include il tanto atteso supporto per iPad.

HD WABetaInfo L'interfaccia di WhatsApp per iPad sarà ottimizzata per gli schermi dei tablet

L'interfaccia è la stessa del client per iPhone, ottimizzata ovviamente per gli ampi schermi dei vari modelli del dispositivo. L'unica differenza, almeno a un primo sguardo, è l'assenza della voce "Fotocamera" nel menu posto in basso.

HD WABetaInfo Le impostazioni di WhatsApp per iPad

Nell'attesa...

Per coloro che non vogliono attendere il rilascio della nuova versione dell'app che include il supporto a iPad, esiste una soluzione abbastanza pratica e funzionale: WhatsApp Web. Si tratta di un client per browser web, come Safari, Chrome e Firefox.

Da Safari su iPad recatevi su web.whatsapp.com per accedere al client. Aprite dunque l'applicazione WhatsApp su iPhone, recatevi quindi in Impostazioni > WhatsApp Web/Desktop e selezionate l'opzione 'Scannerizza il codice QR' per scansionare il codice apparso su iPad e iniziare ad utilizzare la piattaforma sul tablet.

HD WhatsApp / MondoFox WhatsApp Web permette di utilizzare la piattaforma anche su iPad

Quella di WhatsApp Web è un'alternativa valida che non è tuttavia esente da limiti. Non sarà infatti possibile interagire con le notifiche di nuovi messaggi e per chattare con i propri contatti sarà sempre necessario utilizzare Safari, anche nel caso di un collegamento alla Home.