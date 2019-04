Cinema

di Francesco Ursino - 11/04/2019 08:57 | aggiornato 11/04/2019 09:01

Un tema principale immediatamente riconoscibile, canzoni rock e tanto altro: la colonna sonora della trilogia di Ritorno al Futuro spazia tra i generi musicali, e la sua composizione nasconde curiosi aneddoti.

0 condivisioni

Canzoni indimenticabili per una trilogia cinematografica leggendaria. Quella di Ritorno al Futuro è una colonna sonora che ha saputo resistere alla prova del tempo, soprattutto per via delle composizioni originali utilizzate nei tre film con protagonisti Doc e Marty.

I brani della colonna sonora della trilogia sono stati composti e diretti da Alan Silvestri, storico compagno di viaggio del regista Robert Zemeckis. Il sodalizio tra i due nasce nel 1984, con il film con All’inseguimento della pietra verde. Un anno dopo, la coppia è al lavoro proprio sul primo capitolo di Ritorno al Futuro. Silvestri continuerà a collaborare con Zemeckis anche in altri progetti regalando al pubblico, tra le altre, le colonne sonore di Chi Ha Incastrato Roger Rabbit e Forrest Gump.

Nella colonna sonora dei tre capitoli di Ritorno al Futuro è possibile ritrovare canzoni pop, rock e rhythm and blues di artisti dell'epoca, ma anche composizioni originali dal sapore western, a dimostrazione della versatilità di Silvestri. Il ruolo della musica all’interno dei tre film è innegabile: alcune delle scene più iconiche della saga, infatti, sono accompagnate proprio da brani passati alla storia.

Senza ulteriori indugi, è tempo di riscoprire la colonna sonora dei tre capitoli di Ritorno al Futuro, e di approfondire alcune curiosità sul tema principale.

I brani della colonna sonora di Ritorno al Futuro

The Power of Love Time Bomb Town Back to the Future Heaven Is One Step Away Back in Time Back to the Future Overture The Wallflower (Dance with Me Henry) Night Train Earth Angel (Will You Be Mine?) Johnny B. Goode

Nella tracklist della colonna sonora del primo film dedicato alle avventure di Marty trovano posto sia composizioni originali di Silvestri che canzoni composte da altri artisti. Tra queste c’è sicuramente The Power of Love, di Huey Lewis and the News. A questo pezzo è legato, peraltro, un curioso retroscena. Pochi mesi prima dell’uscita nelle sale di Ritorno al Futuro, Columbia Pictures chiese proprio a Huey Lewis and the News di scrivere il tema principale per il film Ghostbusters, che sarebbe uscito da lì a poco.

Il gruppo musicale di San Francisco, fedele a Zemeckis, rifiutò però la proposta. Anche così nacque la leggendaria canzone degli acchiappafantasmi di Ray Parker Jr., conosciuta oggi in tutto il mondo.

Universal Music

I brani della colonna sonora di Ritorno al Futuro 2

Main Title The Future Hoverboard Chase A Flying Delorean? My Father! 'Alterate 1985' If They Ever Did Pair O'Docs The Book Tunnel Chase Burn The Book Western Union End Title

Nella versione originale della colonna sonora di Ritorno al Futuro 2 figurano le composizioni di Alan Silvestri, realizzate esclusivamente per la pellicola. In seguito è stata pubblicata una versione estesa, disponibile sia in digitale che in vinile, che include i seguenti brani:

Back To Back / It's Your Kids Main Title (Extended Version) The Future Chicken / Hoverboard Chase A Flying DeLorean? I'm In The Future / Biff Steals DeLorean Chicken Needles / Jenn Sees Jenn Biff's World / 27th Floor My Father "Alternate 1985" Gray's Sports Almanac / If They Ever Did Something Inconspicuous You'll Never Lose / Old New DeLorean Pair O' Docs The Book Nobody / Tunnel Chase Burn The Book He's Gone Western Union I'm Back / End Logo The West End Title

Universal Music

I brani della colonna sonora di Ritorno al Futuro 3

Main Title It's Clara (La scena del treno, seconda parte) Hill Valley The Hanging At First Sight Indians Goodbye Clara Doc Returns Point of No Return (La scena del treno, terza parte) The Future Isn't Written The Showdown Doc To The Rescue The Kiss We're Out of Gas Wake Up Juice A Science Experiment? (La scena del treno, prima parte) Doubleback (Versione acustica e arrangiata di Alan Silvestri, composta dagli ZZ Top) End Credits

Nella colonna sonora originale di Ritorno Al Futuro 3 la scena è quasi esclusivamente occupata dalle composizioni di Silvestri. Anche in questo caso sono state pubblicate versioni estese in digitale e vinile. Questa è la tracklist:

Back to Back/Court House Main Title Into the Mine/Tombstone Warmed Up Indians (Film Version) Safe and Sound Hill Valley The Hanging We're Out of Gas There Is No Bridge/Doc to the Rescue At First Sight Yellow The Kiss You Talkin' to Me? The Future Isn't Written Goodbye Clara What's Up Doc/Marty Gallops/To the Future Wake Up Juice Callin' You Out/Count Off The Showdown/The Kick A Science Experiment? (La scena del Treno - Parte I) It's Clara (La scena del Treno - Parte II) Point of No Return (La scena del Treno - Parte III) It's Destroyed/Back to the Girlfriend/It Erased Doc Returns End Credits Doubleback (Extended Version)

Varèse Sarabande\Universal Music

Curiosità sul tema principale di Ritorno al Futuro

Il tema principale di Ritorno al Futuro, a opera di Alan Silvestri, è ascoltabile diverse volte nel corso della trilogia. La composizione, che presenta un inizio imponente, accompagnato da archi, fiati e percussioni, era adatta a essere utilizzata durante le scene più concitate. La presenza del tema è particolarmente evidente nei primi due capitoli della serie, per diminuire nell’ultimo atto.

Vale la pena sottolineare che, nel primo film, occorre aspettare ben 18 minuti prima di poter ascoltare un estratto della colonna sonora. La sequenza che segna l’entrata in scena delle composizioni di Silvestri è quella in cui la DeLorean compie il suo primo viaggio nel tempo. La musica inizia nel momento in cui la telecamera indugia sull'entrata in scena della mitica auto:

Per realizzare al meglio il tema principale è stata chiamata in causa la Outatime Orchestra, il cui nome deriva dal testo della targa della mitica DeLorean. L’ensemble era composto da ben 98 elementi, il che nel 1985 costituiva un record per una produzione cinematografica.

La decisione di comporre un tema principale così arioso (e piuttosto ambizioso) è stata presa di comune accordo tra Silvestri e Zemeckis, come è possibile ascoltare in questo video d’annata relativo al primo Ritorno al Futuro:

Silvestri, prima di comporre il tema, si trovava davanti a un bivio:

La decisione di chiamare in causa un gruppo di musicisti così grande, e di andare nella direzione in cui siamo andati, è stata presa mentre Bob [Zemeckis, ndr] stava girando la scena del ballo della scuola. In quel periodo Bob faceva cinque, sei cose tutte insieme. Ho visto una delle scene girate e gli ho detto: ‘Bob, per come la vedo io possiamo prendere due direzioni, andare sul contemporaneo o utilizzare una grande orchestra’. Lui si è girato verso di me e ha urlato: ‘Al! Facciamo le cose in grande!’

Zemeckis, nello stesso video, spiega:

Continuavo a dire ad Al che la colonna sonora avrebbe dovuto essere qualcosa di grande. Quando inizi a fare un film ti viene la paranoia perché non hai abbastanza scene d’impatto. Io e Al avevamo già lavorato in All’inseguimento della pietra verde, e lì avevamo scene nella giungla, cascate e un sacco di roba del genere. Per questo ho detto ad Al: 'Fai qualcosa di grande. Fai esplodere il film'.

Il fascino della colonna sonora di Ritorno al Futuro rimane intatto, e resiste anche nei vari sketch e sequel fan-made realizzati nel corso degli anni.

Qual è il brano della colonna sonora di Ritorno al Futuro che apprezzate di più?