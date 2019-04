Tenki no Ko: primo trailer per il nuovo film di Makoto Shinkai

AnimazioneCinema

Il film giapponese Tenki no Ko si mostra nel primo poetico trailer.

Il sito ufficiale del nuovo film d'animazione giapponese di Makoto Shinkai, Tenki no Ko: Weathering With You (Weather Child: Weathering With You, in lingua inglese), ha pubblicato il primo trailer della durata di un minuto.

Il video rivela e presenta in anteprima la nuova canzone della rock band giapponese Radwimps per il film, questa si intitola Ai ni Dekiru Koto wa Mada Aru Kai. Il gruppo è lo stesso che ha realizzato le musiche, sia in giapponese che in inglese, per il precedente film di Shinkai, ovvero Your Name.

Tenki no Ko: Weathering With You narra la storia di Hodaka, uno studente di liceo che lascia la sua casa situata su una piccola isola e si trasferisce nella grande città di Tokyo, dove si ritrova subito al verde. Hodaka deve trovare un lavoro e alla fine viene assunto come scrittore per una rivista il cui tema principale è quello dell'occulto. Dopo aver iniziato il suo lavoro, in un angolo della città affollata dove piove la maggior parte del tempo, Hodaka incontra una giovane ragazza di nome Hina. A causa di alcune circostanze, Hina e suo fratello minore vivono insieme e hanno una vita allegra e stabile. Hina, però, non è una ragazza come le altre, lei ha il potere di fermare la pioggia e controllare le condizioni atmosferiche.

Il film uscirà nei cinema in Giappone il 19 luglio. Shinkai ha confermato che il film verrà distribuito in tutto il mondo e che le uscite per il Nord America, l'Europa, l'Asia e il Sud America sono già state decise. Non resta che aspettare la comunicazione ufficiale di tali date, per sapere quando Tenki no Ko: Weathering With You sarà nei cinema italiani.