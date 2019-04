Army of The Dead: Bautista nello zombie movie di Zack Snyder

Army of The Dead: Bautista nello zombie movie di Zack Snyder

L’avevo già inserita nella top 10 dei migliori romanzi zombie , quindi non posso che essere entusiasta dell’imminente adattamento con la storia di Benny, un ragazzino che vive in un’America invasa dagli zombie e che, al suo quindicesimo compleanno, deve trovarsi un lavoro se non vuole vedersi dimezzare le razioni di cibo. La sopravvivenza è dura e chi è rimasto ha fatto in modo di organizzare la nuova società secondo regole molto rigide.

Alcon Entertainment ha comprato i diritti cinematografici e televisivi della serie Rot & Ruin, uscita in Italia come: Le avventure di Benny Imura - Cronache zombie.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok