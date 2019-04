CinemaCuriosità

di Claudio Futmani - 14/04/2019 12:42 | aggiornato 14/04/2019 12:47

La città di Lucca si è trovata infestata dalle lacrime del male de La Llorona, che in occasione dell'anteprima del film al Lucca Film Festival ha fatto un giro per la città

Sono state le tormentate lacrime de La Llorona ad aprire sabato 13 aprile il Lucca Film Festival, la rassegna cinematografica che si sta svolgendo in questi giorni nella città toscana. L'inquietante spettro si è aggirato indisturbato per la città, facendo la sua apparizione sulle mura, in Piazza Anfiteatro e sul Ponte del Diavolo (mai nome fu più azzeccato per lei).

Nel folklore messicano, la Llorona è lo spettro di un'anima destinata al dolore eterno a causa dell'omicidio o della perdita di un figlio.

Ed è proprio da questa inquietante leggenda sospesa tra fede e folklore popolare che trae spunto il film La Llorona: le lacrime del Male, in uscita il 17 aprile nei cinema italiani. Il film è prodotto da Emile Gladstone, Gary Dauberman (IT e la serie Annabelle) e James Wan (l’universo di The Conjuring), ed è diretto da Michael Chaves.

La storia si svolge negli anni ’70 a Los Angeles, dove La Llorona si aggira nella notte alla ricerca di bambini. Un’assistente sociale non prende sul serio l’inquietante avvertimento di una madre sospettata di aver compiuto violenze sui figli, e presto sarà proprio lei, insieme ai suoi bambini, ad essere risucchiata in uno spaventoso regno soprannaturale.

L’unica speranza di sopravvivere all’ira mortale della Llorona potrebbe essere un prete disilluso e la mistica che pratica per scacciare il male, dove la paura e la fede si incontrano.

La Llorona è un'apparizione terrificante, intrappolata tra il Paradiso e l’Inferno, ma allo stesso tempo è la storia di una donna segnata da un terribile destino che si è creata con le sue stesse mani. Il solo sentir menzionare il suo nome ha terrorizzato il mondo per generazioni.

Ora le sue lacrime sono eterne e letali, e coloro che sentono di notte il suo richiamo mortale sono condannati. La Llorona si insinua nell’ombra e va a caccia di bambini, nel disperato tentativo di sostituirli ai suoi. Con il passare dei secoli il suo desiderio è diventato sempre più vorace…e i suoi metodi sempre più terrificanti.

I bambini non sono al sicuro dal 17 aprile...e nemmeno gli adulti!