Charlie Chaplin: frasi e citazioni del maestro del cinema muto

16/04/2019

Una raccolta delle più belle parole pronunciate dall'interprete di Charlot. Frasi sulla vita e sulla comicità che sanno essere ironiche e profonde, sarcastiche e malinconiche proprio come chi le ha pronunciate.

Una piccola bombetta, un paio di pantaloni larghi e un bastone da passeggio: Charlot è uno dei personaggi più amabili e amati del cinema. Il suo creatore e interprete, Charlie Chaplin, è stato una delle personalità più influenti del cinema, e non solo di quello muto, tanto che l’American Film Institute lo colloca al decimo posto della classifica delle più grandi star della storia del cinema.

Le luci della città, La febbre dell’oro, Il monello sono solo alcuni dei suoi film più belli e per quanto possa sembrare ironico, di seguito trovate una raccolta delle più belle citazioni di Chaplin. Già, perché l’uomo dietro Charlot era una persona ricca di idee, profonda e creativa (anche se non molto affabile, a quanto pare!).

In occasione dell’anniversario della sua nascita, che ricorre il 16 marzo, ecco quindi alcune delle sue più belle frasi.

“Nella mia mente, i suoi indescrivibili pantaloni rappresentavano una rivolta contro le convenzioni, i suoi baffi la vanità dell'uomo, il cappello e il bastone erano tentativi di dignità, e i suoi scarponi gli impedimenti che lo intralciavano sempre.”

“Il ridicolo, immagino, è un atteggiamento di sfida: dobbiamo ridere in faccia alla tragedia, alla sfortuna e alla nostra impotenza contro le forze della natura, se non vogliamo impazzire.”

“Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa andare bene come sei. Quindi: vivi come credi. Fai cosa ti dice il cuore: ciò che vuoi. La vita è un'opera di teatro che non ha prove iniziali. Quindi: canta, ridi, balla, ama e vivi intensamente ogni momento della tua vita, prima che cali il sipario e l'opera finisca senza applausi.”

“Per continuare ad essere dei leader e a guidare le persone, non smettete di imparare.”

“Ridere fa bene, ridere degli aspetti più sinistri della vita persino della morte.”

“Nulla è permanente in questo mondo malvagio - nemmeno le nostre preoccupazioni.”

“Il Tempo è un grande autore. Trova sempre il finale giusto.”

“La risata è il tonico, il sollievo, il rimedio per attenuare il dolore.”

“Se avessi conosciuto gli orrori dei campi di concentramento tedeschi non avrei potuto fare Il dittatore; non avrei certo potuto prendermi gioco della follia omicida dei nazisti. Ma ero ben deciso a mettere in ridicolo le loro mistiche scemenze sulla purezza del sangue e della razza.”

“Sento di avere il privilegio di esprimere una speranza. La speranza è questa: che avremo finalmente la pace in tutto il mondo: che aboliremo le guerre, e risolveremo tutte le differenze internazionali al tavolo delle conferenze: che aboliremo tutte le bombe atomiche e all'idrogeno, prima che siano esse ad abolire noi.”

“Il genio e il criminale hanno molto in comune, essendo ambedue sfegatati individualisti.”

“Non troverai mai arcobaleni se guardi in basso.”

“Il silenzio è un dono universale che pochi sanno apprezzare. Forse perché non può essere comprato. I ricchi comprano rumore. L'animo umano si diletta nel silenzio della natura, che si rivela solo a chi lo cerca.”

“Il successo rende simpatici.”

“Che lurido mondo è questo, che permette alla gente di passare una vita tanto abietta che se qualcuno li fa ridere vogliono inginocchiarsi e toccargli il cappotto come fosse Gesù Cristo che li risuscita. Ecco un commento sulla vita. Ecco un bel mondo in cui vivere. Quando la folla mi circonda così – per quanto personalmente mi gratifichi – spiritualmente mi fa male, perché so cosa c'è dietro. Uno squallore, una bruttezza, e una disperazione tale che solo perché qualcuno li fa ridere e li aiuta a dimenticare, chiedono a Dio di benedirlo.”

“Rimango solo una cosa, e una cosa sola - e questa è un pagliaccio. E mi pone su un piano molto più alto rispetto a qualsiasi politico.”

“Negli ultimi vent'anni ho capito che cosa significa felicità. Perché ho la fortuna di essere sposato con una moglie meravigliosa. Vorrei poter scrivere di più su questo tema, ma si tratta di amore, e il perfetto amore è la più bella di tutte le frustrazioni perché è più di ciò che si possa esprimere.”

“Non credo che il pubblico sappia ciò che vuole; questa è la conclusione che ho tratto dalla mia carriera.”

“Ricordo che un grande attore un giorno mi domandò: «Ora che siamo arrivati, Charlie, che cosa abbiamo ottenuto?». «Arrivati dove?» risposi.”

“Io ho una teoria, secondo la quale scienziati e filosofi non sono che dei romantici idealisti che hanno incanalato le loro passioni in un'altra direzione.”

“La vera felicità è qualcosa di molto vicino alla tristezza.”

“Un giorno senza un sorriso è un giorno perso.”

“La vita è una tragedia se vista in primo piano, ma è una commedia se vista in campo lungo.”

“Vivi! È veramente buono battersi con persuasione, abbracciare la vita e vivere con passione, perdere con classe e vincere osando, perché il mondo appartiene a chi osa! La Vita è troppo bella per essere insignificante.”

“La solitudine è una cosa repellente. Ha un lievissimo alone di tristezza, non riesce ad attrarre o a interessare; se ne prova un po' di vergogna. Ma, in misura maggiore o minore, è la compagna di tutti.”

“Ci vuole un minuto per notare una persona speciale, un'ora per apprezzarla, un giorno per volerle bene, tutta una vita per dimenticarla.”

“Attraverso la comicità vediamo l'irrazionale in ciò che ci sembra razionale; il folle in ciò che ci sembra sensato; l'insignificante in ciò che sembra pieno di importanza. Essa ci aiuta anche a sopravvivere preservando il nostro equilibrio mentale. Grazie all'umorismo siamo meno schiacciati dalle vicissitudini della vita. Esso attiva il nostro senso delle proporzioni e ci insegna che in un eccesso di serietà si annida sempre l'assurdo.”

“La cosa più triste che possa immaginare è l'assuefazione al lusso. Io non mi ci abituerò mai.”

“Le macchine che danno l'abbondanza ci hanno lasciati nel bisogno. La nostra sapienza ci ha reso cinici, l'intelligenza duri e spietati. Pensiamo troppo e sentiamo troppo poco. Più che macchine, l'uomo ha bisogno di umanità. Più che intelligenza, abbiamo bisogno di dolcezza e bontà. Senza queste doti la vita sarà violenta e tutto andrà perduto.”

“Mi piacciono gli amici come la musica: quando sono in vena.”

“La vita non è un significato, ma un desiderio.”

“A Filadelfia mi trovai inavvertitamente fra le mani un'edizione degli Essays and Lectures di Robert Ingersoll. Fu una scoperta entusiasmante; il suo ateismo confermava la mia convinzione che l'orribile crudeltà dell'Antico Testamento fosse degradante per lo spirito umano.”

“Fallire non è importante. Ci vuole coraggio a fare la figura dello stupido.”

“Tutte le navi dovrebbero chiamarsi Panacea, poiché non c'è nulla di più tonificante di un viaggio per mare. Le preoccupazioni sono tutte rinviate a data da destinarsi, la nave ti adotta, ti cura, e quando finalmente entra in porto ti restituisce, riluttante, alla noia e alla monotonia del mondo.”

“Preoccupati più della tua coscienza che della reputazione. Perché la tua coscienza è quello che tu sei, la tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te. E quello che gli altri pensano di te è problema loro.”

“La giovinezza sarebbe un periodo più bello se solo arrivasse un po' più tardi nella vita.”

“Col passare degli anni ho scoperto che le idee vengono quando se ne ha un intenso desiderio; a forza di desiderare, la mente diventa una specie di osservatorio sempre all'erta per cogliere gli incidenti capaci di stimolare l'immaginazione: la musica, un tramonto, possono dare un volto a un'idea.”

