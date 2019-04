TV News

di Luigi Toto - 16/04/2019 10:49 | aggiornato 16/04/2019 10:53

Incredibile record di ascolti per il primo episodio dell'ottava stagione di Game of Thrones. La season premiere è ora l'episodio TV più twittato di sempre.

0 condivisioni

Numeri da record per il ritorno di Game of Thrones, che con il primo episodio dell'ottava stagione ha raggiunto 17.4 milioni di telespettatori su tutte le piattaforme. Numeri incredibili che provengono dalla misurazione della messa in onda regolare dell'episodio e dai risultati di HBO GO e HBO NOW (le app e i servizi che permettono di guardare i contenuti del network su device diversi dalla TV).

La messa in onda regolare dell'episodio (quindi non contando i risultati di HBO GO, HBO NOW e le repliche) è stata vista da 11.8 milioni di telespettatori. Per fare un paragone, il primo episodio della settima stagione era stato visto da un totale di 16.1 milioni, mentre la messa in onda regolare aveva ottenuto 10.1 milioni di telespettatori. La season premiere ha anche battuto il record del finale della settima stagione, che era stato visto da un totale di 16.9 milioni di telespettatori.

HD HBO Game of Thrones: un'immagine dalla stagione otto

La premiere ha mandato in tilt anche Hulu ed HBO. Alcuni telespettatori in giro per il mondo hanno avuto dei problemi a guardare l'episodio e hanno espresso il loro disappunto sui social. In America Latina, in particolare, molte persone hanno riportato dei problemi riguardanti HBO GO. Down Detector ha registrato dei malfunzionamenti anche negli Stati Uniti, in particolare a New York. La situazione è ora tornata nella norma.

Winterfell, questo il titolo dell'episodio, ha anche infranto dei record sui social, diventato l'episodio più twittato di sempre, con più di 5 milioni di tweet e 11 milioni di menzioni nel weekend. Game of Thrones si conferma dunque un evento unico su tutte le piattaforme.

C'è grande attesa per il finale di serie, che potrebbe raggiungere nuovi record e diventare uno degli eventi più seguiti nella storia della TV via cavo negli Stati Uniti.

Che cosa ne pensate dei numeri da record di Game of Thrones? La serie se li è meritati?

Fonte: Variety