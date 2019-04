The Witcher, la serie TV debutterà entro la fine dell'anno

TV NewsVideogames

di Mario Spagnoletto - 18/04/2019 11:24 | aggiornato 18/04/2019 11:29

The Witcher, serie TV basata sulla serie di romanzi scritti da Andrzej Sapkowski, sarà disponibile in streaming entro la fine del 2019.

2 condivisioni

The Witcher - serie TV Netflix basata sull'omonima saga letteraria scritta da Andrzej Sapkowski -, dopo l'annuncio del cast, la diffusione della prima foto ufficiale di Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia e di un brevissimo teaser trailer, era un po' sparita dai nostri radar.

Proprio nelle scorse ore, il colosso dello streaming, ha reso noto il periodo di lancio della serie: The Witcher sarà disponibile in streaming durante il quarto trimestre 2019, quindi, entro la fine dell'anno.

Il protagonista di The Witcher è Geralt di Rivia, un solitario cacciatore di mostri che lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone sono, spesso, più malvage delle bestie. The Witcher, oltre ad essere una delle serie fantasy più vendute di sempre, ha avuto fortuna anche nel campo videoludico grazie ai videogiochi omonimi sviluppati dal game studio polacco CD Projekt RED.

A completare il cast troviamo Eamon Farren (Cahir), Joey Batey (Jaskier), Lars Mikkelsen (Stregobor), Royce Pierreson (Istredd), Maciej Musial (Sir Lazlo), Wilson Radjou-Pujalte (Dara), Anna Shaffer (Triss), Freya Allan (Ciri), Anya Chalotra (Yennefer), Jodhi May (Calanthe), Björn Hlynur Haraldsson (Mousesack), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina) e Millie Brady (Renfri).

Non ci resta che attendere una data di debutto più precisa e, magari, un teaser trailer.

Via Bloody Disgusting