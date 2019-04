Fade to Silence: l'inverno post-apocalittico dal 30 aprile su PC, PS4 e Xbox One

Videogames

di Stefania Sperandio - 19/04/2019 14:21

THQ Nordic ha annunciato che il suo Fade to Silence, avventura post-apocalittica in cui sarete chiamati a sopravvivere a una natura invernale spietata, ha una data d'uscita ufficiale: scopriamo i dettagli e vediamo il nuovo trailer.

THQ Nordic ha definitivamente fissato l'appuntamento per il debutto del suo ambizioso Fade to Silence: il gioco, che vi trascina nelle atmosfere ostili di un mondo post-apocalittico sferzato da un inverno spietato, sarà su PC, PS4 e Xbox One dal prossimo 30 aprile.

Nei panni del protagonista Ash, i giocatori vivranno un viaggio complicato votato alla sopravvivenza, affrontabile sia in single-player che in cooperativa. Il nostro eroe dovrà chiamare a sé tutto il suo coraggio e tutta la sua resistenza, per affrontare il mondo esterno e trovare le risorse necessarie a costruire un rifugio che salvi la vita degli umani superstiti.

HD THQ Nordic Il mondo di Fade to Silence sarà popolato da creature ostili

Il cammino, però, sarà tutt'altro che facile: Ash soffrirà il freddo delle distese gelate che, oltretutto, sono oramai sotto il controllo di creature mostruose pronte ad attaccarlo. Come spiegato dal team di sviluppo, Black Forest Games, sarà quindi fondamentale agire avendo chiara in mente una strategia, per non finire irrimediabilmente nella morsa del gelo — o, forse ancora peggio, in quella di queste creature da incubo.

Per esplorare il mondo di gioco, gli utenti potranno anche servirsi di una slitta da neve trainata da cani e, nel corso del loro viaggio, avranno la possibilità di reclutare degli alleati e trovare equipaggiamenti sempre migliori. Sarà anche possibile decidere di portare sulla slitta con sé un'altra persona, per affrontare la spedizione insieme.

HD THQ Nordic L'esplorazione vi consentirà di contare anche sui cani da slitta

Ogni passo, se non debitamente calcolato, potrà rivelarsi fatale: le tormente potrebbero spezzare la resistenza di Ash e la severità del clima potrebbe rendere proibitivi anche i compiti più semplici, se non affronterete i pericoli con cognizione di causa.

Fade to Silence promette bivi narrativi capaci di dividervi in veri e propri dilemmi morali e, qualora il livello di difficoltà della sfida fosse troppo alto, includerà anche una Exploration Mode, pensata per chi vuole semplicemente esplorare il mondo di gioco e vivere la storia raccontata dagli sceneggiatori.

THQ Nordic

Disponibile in accesso anticipato su PC da dicembre 2017, il gioco è ora pronto al debutto definitivo e allo sbarco su console. Lo farete vostro o l'idea delle lande invernali post-apocalittiche vi ha già fatto venire i brividi?