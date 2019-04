Fear The Walking Dead: trailer, trama e foto della Stagione 5

TV News The Walking Dead

[Spoiler!]

di Giuseppe Benincasa - 19/04/2019 11:15 | aggiornato 19/04/2019 11:21

Fear The Walking Dead si appresta a iniziare la sua quinta stagione, ecco tutto quello che c'è da sapere.

0 condivisioni

Una serie di foto della serie TV Fear the Walking Dead anticipano alcuni momenti della stagione 5, queste sono state pubblicate dall'emittente televisiva americana AMC.

Le foto suggeriscono che la prossima stagione dello show è destinata a essere ricca di azione, emozionante e anche cruenta, proprio come i fan la vogliono. Le nuove immagini arrivano solo poche settimane prima dell'attesissima anteprima della quinta stagione di Fear the Walking Dead, che negli Stati Uniti è fissata per domenica 2 giugno, quando lo spin-off tornerà e riempirà il vuoto a forma di zombie lasciato nella vita dei fan dopo la conclusione della nona stagione dello show principale The Walking Dead.

Le immagini pubblicate ritraggono il cast della stagione 5 in vari momenti, si presume, del primo episodio. Tra i personaggi ci sono: Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey), Luciana Galvez (Danay García) e Victor Strand (Colman Domingo), accanto ai nuovi arrivati dalla stagione 4 come Morgan, June e John Dorie. C'è anche un errante dall'aspetto raccapricciante impalato su un ceppo d'albero. Si può dare anche una prima occhiata ad alcune nuove facce introdotte per la prima volta nel trailer della quinta stagione di Fear the Walking Dead (che potete vedere in testata a questo articolo), che includono Annie (Bailey Gavulic) e altri due giovani: Max (Ethan Suess) e Dylan (Cooper Dodson), quest'ultimo è il fratello del maggiore dell'attore Major Dodson, che interpreta Sam Anderson in The Walking Dead.

AMC 10 AMC Facebook Twitter Pinterest Maggie Grace, Garret Dillahunt, Jenna Elfman e Danay Garcia

AMC Facebook Twitter Pinterest Maggie Grace è Althea e Alycia Debnam Carey è Alicia-Clark

AMC Facebook Twitter Pinterest Lennie James è Morgan Jones

AMC Facebook Twitter Pinterest Jenna Elfman è June e Garret Dillahunt è John Dorie

AMC Facebook Twitter Pinterest Daryl Mitchell è Wendell e Mo Collins è Sarah

AMC Facebook Twitter Pinterest Danay Garcia nei panni di Luciana

AMC Facebook Twitter Pinterest Cooper Dodson è Dylan e Ethan Suess è Max

AMC Facebook Twitter Pinterest Colman Domingo è Victor Strand e Alexa Nisenson è Charlie

AMC Facebook Twitter Pinterest Bailey Gavulic è Annie

AMC Facebook Twitter Pinterest Uno zombie impalato

Chiudi 1 di 10

Ed ecco la trama ufficiale della stagione 5:

Nella stagione 5 di Fear the Walking Dead la missione del gruppo è chiara: individuare i sopravvissuti e contribuire a rendere quello che resta del mondo un posto leggermente migliore. Con caparbia determinazione, Morgan Jones (Lennie James) guida il gruppo con una filosofia radicata nella benevolenza, nella comunità e nella speranza. Ogni personaggio crede che aiutare gli altri permetterà loro di rimediare agli errori del loro stesso passato. Ma non sarà facile guadagnarsi la fiducia. La loro missione di aiutare gli altri sarà messa alla prova quando il gruppo si troverà in un territorio inesplorato, un territorio che li costringerà ad affrontare non solo il loro passato ma anche le loro paure. È solo affrontando queste paure che il gruppo scoprirà un modo di vivere completamente nuovo, che li cambierà per sempre.

La stagione 5 dovrebbe portare anche a un nuovo crossover con la serie madre The Walking Dead, con protagonista Dwight (Austin Amelio).

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! La stagione 4 di Fear the Walking Dead è stata decretata da molti critici e fan come la migliore stagione dello show. È stata certamente una stagione piena di grandi cambiamenti, anche grazie alla presenza dei nuovi showrunner Andrew Chambliss e Ian Goldberg (di C'era una volta), questi, una volta coinvolti, hanno deciso di apporre un salto temporale allo show di 2 anni, cosa che sembra aver giovato ed essere stata gradita dai fan. Tra i fatti più importanti, c'è stato l'addio di un personaggio importante come Madison (Kim Dickens) - fondamentalmente il corrispettivo di Rick Grimes in the Walking Dead - e suo figlio Nick (Frank Dillane), che ha fatto parte dello show fin dal suo primo episodio. Per compensare queste partenze, sono stati introdotti una serie di nuovi personaggi tra cui Althea (Maggie Grace), John Dorie (Garret Dillahunt), June (Jenna Elfman) e Morgan Jones (Lennie James).

Cosa vi aspettate da questa quinta stagione?