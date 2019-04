Cinema

La seduzione del male, il sottile confine che separa l'ambizione dalla superbia, la tracotanza: sono queste le tematiche che emergono dalla chiacchierata con il cast di Non sono un assassino, il film in uscita il 30 aprile tratto dal romanzo di Caringella

La seduzione del male. Il sottile confine che separa l’ambizione dalla superbia.

Quel patto di lealtà che Giovanni Mastropaolo - la vittima - stringe con gli amici e che, per molte ragioni, è così difficile da rispettare.

Ce ne parla il cast di Non sono un assassino, il film tratto dall’omonimo romanzo di Francesco Caringella, in uscita il prossimo 30 aprile.

Lo sceneggiatore e regista Andrea Zaccariello (Boom) insieme ai protagonisti ci racconta di come sia la seduzione del male, la metafora della caduta dell’angelo - quello destinato a diventare il diavolo - a rappresentare il cuore del film. Un film in cui tutti i personaggi sono sospettati, e devono fare i conti con scelte sbagliate.

I protagonisti di Non sono un assassino: da Scamarcio a Edoardo Pesce

Riccardo Scamarcio, interprete del protagonista Francesco Prencipe - il vice questore accusato dell’omicidio del magistrato Mastropaolo (Alessio Boni, La meglio gioventù), il suo migliore amico - parla di tracotanza. Un elemento che in qualche modo caratterizza il personaggio di Prencipe, ma che finisce anche per legarlo a tutti gli altri protagonisti della vicenda.

Tutti siamo ambiziosi, nel fare il nostro lavoro: vogliamo ottenere il migliore risultato possibile.

Ce lo dice Alessio Boni, che coglie proprio nel senso di come quel confine sottile fra legge e illegalità, fra regole scritte e non scritte, fra prescrizioni e necessità, il significato profondo del film.

Edoardo Pesce (Dogman) è il terzo attore che affianca Zaccariello in questo speciale sulla pellicola in arrivo martedì. Interpreta Giorgio, storico amico di Prencipe, che si occupa della sua difesa contro le accuse che gli stravolgono la vita.

Andrea Zaccariello, con il suo intervento, fa notare anche - citando esplicitamente i dodici personaggi - come la storia di Non sono un assassino sia una storia corale. Se Caringella, nel suo ottimo romanzo, che predilige l’aspetto psicologico e di dramma umano come conduzione della trama, si concentra e ci fa concentrare sulla voce di Prencipe, protagonista assoluto, al cinema la profonda caratterizzazione psicologica degli altri personaggi avrà ancora più spazio.

Quando una vittima come Mastropaolo, impegnato da anni in una lotta contro la criminalità organizzata e l’ingiustizia, si trova al centro di un processo che vede coinvolto il suo più caro amico, segreti e bugie sono destinati a emergere. Senza sconti per nessuno.

Non sono un assassino vede anche Claudia Gerini (già con Scamarcio nel cast di John Wick 2) in uno dei ruoli principali: l’attrice interpreta infatti il pubblico ministero Paola Maralfa, determinata a far condannare Principe per un omicidio che, ai suoi occhi, sembra perfino troppo semplice da risolvere. E proprio per questo potrebbe riservare molti colpi di scena…

Prodotto da Alessandro Passadore e Agostino Saccà per Pepito Produzioni e Viola Film con Rai Cinema, Non sono un assassino è distribuito da 01 Distribution ed è stato girato interamente in Puglia, luogo in cui si svolgono i fatti nel romanzo.

Nel cast, oltre alla Gerini e agli attori che ci accompagnano nel video-speciale in copertina, troviamo anche Vincenzo De Michele (Trust: Il rapimento Getty), Silvia D'Amico (Fino a qui tutto bene), Pasqualina Sanna (Una vita da sogno) e Barbara Ronchi (La certosa di Parma).