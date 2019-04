Cinema

di Riccardo Cristilli - 25/04/2019 09:07 | aggiornato 25/04/2019 09:11

L'arrivo del Principe Ali e un primo sguardo alla famosa scena del tappeto volante sono tra gli elementi più interessanti del nuovo spot di Aladdin.

L'attesa è (quasi) terminata, tra un mese la versione live-action di Aladdin arriverà nelle sale di tutto il mondo: in Italia dal 22 maggio e negli Stati Uniti il 24 dello stesso mese.

Proprio dagli Stati Uniti arriva un nuovo spot del film che sarà diretto da Guy Ritchie. Lo spot, che trovate in apertura di articolo, mostra alcune scene inedite di Aladdin. In particolare lo spot si concentra sugli sforzi del Genio (interpretato da Will Smith) di trasformare Aladdin (Mena Massoud) in un Principe, per poter così conquistare e sposare la bella Principessa Jasmine (Naomi Scott).

Come tutti i remake live-action di stampo Disney, il film ricalca il cartone animato del 1992 ovviamente adattato a una struttura con attori in carne e ossa. Il protagonista è Aladdin un ladruncolo che vive grazie a espedienti e piccoli furti a Agrabah. Durante le sue scorribande un giorno incontra la principessa Jasmine ed è subito amore a prima vista. Ma un ladro non potrà mai sposare una Principessa. Sarà il Genio della lampada ad aiutare il ragazzo a coronare il proprio sogno d'amore ma prima di riuscirci dovrà evitare le manovre del perfido Jafar.

HD Disney Il poster di Aladdin in sala il 22 maggio in Italia

Lo spot ci mostra molte scene riprese dal cartone animato, tra cui il romantico viaggio notturno sul tappeto volante di Aladdin e Jasmine, introdotto dalla famosa frase "ti fidi di me" e accompagnato dalle note della celeberrima canzone Il Mondo è Mio. Ma nello spot vediamo anche il Genio ricordare al ragazzo come non è importante l'aspetto esteriore ma quello che si ha nel cuore, proprio per questo non deve mai dimenticare le sue origini.

Vediamo così diverse scene del neo Principe Ali, del suo arrivo in città, ma anche di Jasmine e della sua cameriera Dalia (Nasim Pedrad) mentre guardano l'arrivo in città della carovana del Principe Ali. Proprio il rapporto tra la principessa e la sua ancella è una delle novità del film live-action visto che nel cartone animato era presente solo la tigre Raja, che sarà inserita anche nel film.

Siete pronti per lasciarvi conquistare dal mondo di Aladdin?