Mario Kart Tour corre verso l'uscita: arriva la beta del gioco mobile

di Stefania Sperandio - 25/04/2019 16:42 | aggiornato 25/04/2019 16:44

Il gioco mobile della serie Mario Kart corre verso l'uscita: Nintendo ha annunciato l'arrivo della beta, per ora aperta a Nord America e Giappone.

Si muove nuovamente qualcosa, per l'arrivo di Mario Kart Tour su iOS e Android: nelle scorse ore, Nintendo ha infatti annunciato l'arrivo di una fase beta per il gioco, che consentirà di testarlo in vista dell'uscita definitiva.

I test prenderanno piede dal 22 maggio e proseguiranno fino al 4 giugno, solo su Android. Al momento, però, come indicato dal sito ufficiale, le candidature per la partecipazione sono aperte solo al pubblico del Nord America e del Giappone. Possibile che, nelle prossime settimane, vengano diramati dettagli anche per l'Europa? Probabile, anche considerando che parliamo di un mercato importante nell'economia degli affari di Nintendo.

HD Nintendo Mario Kart Tour arriverà su iOS e Android la prossima estate

Annunciato lo scorso anno, Mario Kart Tour vuole portare sui vostri smartphone l'esperienza della celebre serie firmata Nintendo — con Mario Kart 8 Deluxe che è ufficialmente, secondo i dati diramati dalla compagnia, il gioco più venduto al mondo per Nintendo Switch. Sappiamo anche che Mario Kart Tour sarà disponibile gratuitamente su App Store e Play Store, ma come reso noto qualche tempo fa includerà delle microtransazioni.

Inizialmente atteso entro il primo trimestre del 2019, il gioco è stato rinviato alla prossima estate, per concedere agli sviluppatori tutto il tempo necessario a dare vita a una produzione di qualità. Nello stesso periodo, i giocatori su smartphone potranno mettere le mani anche sul ritorno di Doctor Mario, storico puzzle game firmato dalla compagnia di Kyoto.

HD Nintendo Mario Kart Tour proporrà i celebri protagonisti della serie

Quanto siete impazienti di sfrecciare per le piste di Mario Kart Tour?