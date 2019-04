Men in Black: International, il nuovo trailer e la connessione con i film originali

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 25/04/2019 12:23 | aggiornato 25/04/2019 12:27

Da eroi in Avengers: Endgame ad agenti in Men in Black: International: ecco il nuovo trailer del film!

Men in Black: International si presenta con un nuovo trailer, ancora più spettacolare del precedente, che mette in evidenza il passato e il presente dell'agente M (interpretato da Tessa Thompson).

Il trailer inizia con la voce dell'agente O (Emma Thompson), che racconta al personaggio di Tessa Thompson (no, le due attrici non sono parenti) quanto sia segreta l'organizzazione dei Men in Black. La futura agente M dice che, nonostante sia un'organizzazione segreta, lei è riuscita a trovarli e adesso ne vuole fare parte, insistendo di avere tutte le carte in regola per diventare una agente.

Poi, si scopre che il personaggio di Tessa Thompson (il cui nome è ancora segreto), quando era solo una bambina, fu traumatizzato dai Men in Black passati: quest'ultimi hanno cancellato la memoria dei suoi genitori.

Nel flashback del trailer si può intuire che nell'operazione in cui erano coinvolti i genitori della piccola agente M, ci fosse anche l'agente J (interpretato nei primi 3 film della saga da Will Smith).

Nel fotogramma qui sotto, estrapolato dal trailer, i due uomini potrebbero essere gli agent J (Will Smith) e K (Tommy Lee Jones) del film originale del 1997. Ovviamente, la certezza si avrà solo una volta che il film sarà nelle sale.

HD Sony Pictures Il flashback dell'agente M, che fa da connessione con la trilogia originale

L'agente M viene assunta e si ritrova come partner l'agente H (interpretato da Chris Hemsworth), i due andranno in missione a Londra e poi in giro per il mondo: la loro organizzazione è stata compromessa e potrebbero esserci talpe ovunque.

Si segnala la battuta politicamente corretta dell'agente H che trasforma il duo di agenti da "Men in Black" a "Men and Women in Black".

In conclusione, si tratta di un trailer divertente con discrete scene d'azione. I protagonisti, il contesto e la loro missione sono mostrati in un classico montaggio da trailer action. Anche le musiche dal tono misterioso e la canzone principale WTF (Where They From), cantata da Missy Elliott con la partecipazione di Pharrell Williams, fanno il loro dovere.

Men in Black sarà nei cinema americani dal 14 giugno, mentre non vi è ancora una data di uscita italiana.