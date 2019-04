Tolo Tolo: si spostano a Bari le riprese del nuovo film di Checco Zalone

Cinema

Bari si trasforma nel set all'aria aperta di Checco Zalone: il comico e regista è impegnato proprio in questi giorni nelle riprese pugliesi del suo prossimo film.

Checco Zalone è sbarcato nella sua Bari. La troupe di 120 persone ha lasciato il Kenya per raggiungere la Puglia. Tolo Tolo si gioca anche la carta pugliese con Zalone alle prese con il suo debutto alla regia e pronto a invadere le stanze del palazzo della Regione. Secondo alcune indiscrezioni, Checco dovrebbe entrare con le sue macchine da presa addirittura nell’ufficio del Presidente Michele Emiliano.

Intanto, la città è in fermento. La produzione, infatti, ha lanciato un nuovo casting per individuare delle comparse di colore. La risposta è stata entusiasta e tanti migranti presenti nei centri di accoglienza si sono presentati alle selezioni indette in varie struttura della città, dalla Casa delle Culture al Centro Servizi Famiglie San Nicola di Bari Vecchia.

Aumenta dunque l’attesa per il film che debutterà nei cinema italiani il 25 dicembre 2019, con l’intento di battere il record stabilito da Quo Vado?. Il precedente film di Zalone, infatti, ottenne un consenso straordinario con un incasso al botteghino pari a 70 milioni di euro.

Non sarà facile per Zalone battere il suo stesso record, dato che Quo Vado? detiene un primato che neppure Avengers: Endgame è riuscito a stracciare. Nei primi cinque giorni di programmazione, il film Marvel ha guadagnato al botteghino più di 17 milioni di euro. Ebbene, nei primi tre giorni di programmazione Quo Vado? guadagnò addirittura più di 22 milioni di euro, con un distacco notevole degli incassi per singola sala. Se Avengers: Endgame ha incassato circa 10mila euro a sala, Quo Vado? ne ha incassati più di 18mila a sala.

Zalone dovrà impegnarsi molto per superare se stesso, in un film in cui è solo al comando dopo quattro pellicole dirette da Gennaro Nunziante. In realtà, il tempo per lavorarci non gli è mancato, visto che la sua precedente fatica cinematografica risale a tre anni fa. Il produttore Pietro Valsecchi si è già sbilanciato e ha dichiarato che Tolo Tolo è la pellicola della piena maturità artistica del comico pugliese.

Per giudicare voi stessi dovrete aspettare il prossimo Natale!