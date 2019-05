Fosse Verdon

di Marta Pallagrosi - 02/05/2019 10:10

È in arrivo un nuovo episodio di Fosse/Verdon. Cosa accadrà in questa terza puntata? Come si evolverà la complicata relazione tra Bob Fosse e la ballerina Gwen Verdon? Ecco le prime immagini in anteprima.

La storia artistica e amorosa di Bob Fosse (Sam Rockwell) e Gwen Verdon (Michelle Williams) sembra non conoscere pace. A partire dai loro primi incontri, destinati a condurre Bob a chiedere il divorzio ad una moglie malata e ormai prossima alla morte, per passare - nel corso degli anni - alle numerose scappatelle del regista e coreografo che, come avevamo visto nella scorsa puntata, non sembrava affatto intenzionato ad abbandonare questa sua abitudine.

D'altra parte Gwen è invece assolutamente decisa a lasciarlo per riprendere in mano la sua vita personale e la sua carriera di attrice e ballerina, messa in secondo piano per poter lavorare a fianco di Bob sui suoi progetti.

Si tratterà di una separazione duratura o la danzatrice rientrerà nella spirale di dipendenza affettiva che la lega al genio di Broadway?

Per scoprirlo, non perdetevi il terzo episodio di Fosse/Verdon intitolato Be My Baby, che andrà in onda stasera, alle 21.00, su FoxLife, canale 114 di Sky.

Nell'attesa, ecco in anteprima le immagini della puntata e qualche anticipazione su quello che vedremo.

Fosse/Verdon: prime immagini e anticipazioni dell'episodio "Me and My Baby"

Cabaret, montaggio, giorno 1. Bob approda di ottimo umore in sala montaggio e lo è talmente tanto, che tutto quanto intorno a lui assume le sembianze di un musical. Uno stuolo di splendide ragazze gli stendono davanti un tappeto rosso a passo di danza, ed è così che fa il suo ingresso nella sala. Ad attendere il suo arrivo inaspettato, il montatore del film e la sua giovane assistente, che lo lusinga:

Le tue riprese sono la fine del mondo!

Bob sarebbe pronto a vedere i giornalieri, ma i due hanno già preparato un montato. Bob non è per niente felice che lo abbiano fatto senza di lui, ma accetta comunque di vederlo... E viste le premesse, non c'è da aspettarsi nulla di buono.

Appuntamento dunque a stasera alle 21.00, con il terzo episodio di Fosse/Verdon, in onda su FoxLife.