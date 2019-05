Arya e il Mastino: il trailer da ridere del (finto) spin-off di Game of Thrones

Attenzione! Possibili spoiler!

Il video, che trovate qui sopra, ripreso dalla pagina Facebook dell'utente, rilegge in forma di commedia d'azione anni '80, il rapporto tra Arya, interpretata da Maise Williams e il Mastino (the Hound in originale) che ha il volto di Rory McCann, che prende spunto da una scena nell'episodio 8x04.

Il video, che al momento di pubblicazione di questo articolo ha già superato le 150 mila visualizzazioni, è un montaggio di alcuni dei momenti più sereni, felici, del rapporto tra i due personaggi. Nell'immaginario spin-off Arya e il Mastino sarebbero una sorta di amici che vagano per il mondo e lavorano insieme. Il tutto condito da situazioni divertenti e accompagnato dalla canzone I Got A Name di Jim Croce.