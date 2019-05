Pinocchio di Matteo Garrone esce al cinema il 25 dicembre

Cinema

di Claudio Rugiero - 13/05/2019 15:36 | aggiornato 13/05/2019 15:41

Pinocchio di Matteo Garrone ha finalmente una data d'uscita, fissata per Natale 2019. Nel frattempo Matilda De Angelis, chiamata ad interpretare il ruolo della Fata Madrina, ha dovuto abbandonare il progetto a causa di altri impegni.

Dopo il successo riscosso da Dogman (premiato a Cannes 2018 per l'interpretazione di Marcello Fonte e poi vincitore di ben 9 David di Donatello), l'instancabile Matteo Garrone tornerà a Natale 2019 con il suo nuovo e attesissimo Pinocchio.

Come si legge su Movieplayer, 01 Distribution ha infatti recentemente annunciato di aver fissato la data di rilascio del film per il prossimo 25 dicembre.

Le riprese, iniziate il 18 marzo, sono ancora in corso e si stanno svolgendo sui set blindati in Toscana, Lazio e Puglia. In effetti, per il momento, l'unica immagine disponibile di questo adattamento dell'omonimo romanzo di Carlo Collodi è stata pubblicata lo scorso 29 marzo sulla pagina ufficiale del regista.

Pinocchio è prodotto da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, con Recorded Picture Company e in associazione con Leone Film Group.

Di seguito riportiamo l'elenco degli interpreti coinvolti con rispettivo ruolo:

Roberto Benigni (Geppetto)

Federico Ielapi (Pinocchio)

Marcello Fonte (Pappagallo)

Gigi Proietti (Mangiafuoco)

Rocco Papaleo (Gatto)

Massimo Ceccherini (Volpe)

Alessio Di Domenicantonio (Lucignolo)

Davide Marotta (Grillo parlante)

Paolo Graziosi (Mastro Ciliegia)

Enzo Vetrano (Faina)

L'abbandono di Matilda De Angelis

Avrebbe inoltre dovuto far parte del cast anche la giovane promessa di Veloce come il vento Matilda De Angelis nel ruolo della Fata Madrina, ma una nota di produzione pubblicada da BadTaste fa sapere che l'attrice ha dovuto rinunciare a causa dei suoi prossimi impegni in agenda:

Archimede informa che, a malincuore, a causa di un cambiamento nel piano di lavorazione di Pinocchio di Matteo Garrone, Matilda De Angelis non potrà prendere parte al film, contrariamente a quanto annunciato in precedenza, per l’incompatibilità tra le nuove date del set e altri impegni di lavoro internazionali precedentemente fissati dall’attrice.

La De Angelis è infatti attualmente impegnata con Nicole Kidman e Hugh Grant sul set della serie HBO The Undog, diretta dal premio Oscar (per In un mondo migliore) Susanne Bier.

La produzione di Pinocchio sarà quindi ora alla ricerca di una nuova Fata Madrina. Come possiamo constatare, questo imprevisto però non ha impedito i distributori di fissare una data di rilascio, entro la quale Garrone conta evidentemente di avere il film pronto. Che abbiano forse già trovato?

Voi cosa ne pensate? Lo attendete questo Pinocchio?