14/05/2019

Angry Birds 2 sbarca al Festival di Cannes 2019: i registi e i pupazzi hanno sfilato per presentare il secondo capitolo con Red, Leonard e un nuovo cattivo.

Red e Leonard sono sbarcati a Cannes. I protagonisti di Angry Birds 2 hanno sfilato sul red carpet alla vigilia dell’inaugurazione della 72esima edizione del Festival, portando il mondo dell'animazione sul lungomare della cittadina francese.

Insieme ai pupazzi hanno sfilato anche i registi Thurop Van Orman e John Rice e il doppiatore americano Josh Gad. La squadra al completo è volata a Cannes per la promozione del secondo capitolo della saga, che uscirà nei cinema italiani il 12 settembre 2019.

Il titolo Angry Birds 2 - Nemici amici rivela subito la trasformazione avvenuta nel film. Uccelli e maiali non saranno più nemici. Come si vede nella clip in testata, c’è una terza isola dove vive un nuovo personaggio pronto a minacciare la sopravvivenza di Red, di Leonard e dei loro amici.

Il regista Thurop Van Orman ha spiegato che il film si discosta dal videogame e rappresenta una sorta di passo cinematografico ulteriore rispetto alla prima pellicola:

Sono stato molto contento di salire a bordo di questo progetto per il secondo capitolo, perché gli spettatori hanno delle aspettative ed è bello sorprenderli con qualcosa di completamente diverso.

Il film avrà tra i protagonisti il villain Zeta, un uccellaccio di colore viola che consentirà agli animali di allearsi per sconfiggerlo. La squadra in lotta contro Zeta sarà costituita da Red, Chuck, Bomb, Grande Aquila e la new entry Silver, la sorellina di Chuck. Agli uccelli si uniranno i maialini Leonard, Courtney e Garry.

Il regista Van Orman ha descritto la storia come una sorta di lezione per mostrare agli spettatori come sia bello collaborare a uno scopo comune con persone di estrazione e cultura diverse. Nel team di lavoro è stata confermata anche l’italiana Francesca Natale, la character art director che ha disegnato i vari personaggi

Il primo film fu presentato sempre a Cannes nel 2016. Chissà se il secondo riuscirà a raggiungere gli stessi entusiasmanti risultati al botteghino. Angry Birds - Il film, infatti, incassò ben 540 milioni di dollari in tutto il mondo.