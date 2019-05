The Last Watch: il trailer ufficiale del documentario su Game of Thrones

TV News

di Giuseppe Benincasa - 14/05/2019 09:47 | aggiornato 14/05/2019 09:48

Alle porte dell'ultimo episodio di Game of Thrones, è ora di guardare indietro e vivere i momenti più intensi della realizzazione di questa incredibile stagione.

È online il trailer ufficiale del documentario sull'ottava stagione di Game of Thrones, dal titolo The Last Watch (lo potete vedere in testata). Il video mostra alcuni momenti del dietro le quinte della serie TV tratta dai libri di George R. R. Martin, che è attualmente alla sua ultima stagione. Il filmato mette in evidenza alcuni degli stati d'animo degli attori che hanno dato vita allo show, inoltre, colpiscono le meravigliose inquadrature dei paesaggi nei luoghi in cui la troupe e il cast si sono recati per girare gli esterni di questa storica ottava stagione.

Il documentario ha una durata di due ore ed è stato realizzato da Jeanie Finlay. La filmaker è stata sul set della serie per un anno, al fine di raccontare la creazione della più grande, più ambiziosa e complicata stagione dello show.

L'emittente televisiva americana HBO ha dichiarato in un comunicato che l'intento di The Last Watch non è solo quello di mostrare la produzione e i retroscena dell'ottava stagione ma anche quello di cercare di carpire gli stati d'animo degli attori coinvolti:

Molto più di un documentario, questa è una storia divertente e commovente, raccontata con arguzia e intimità, sui piaceri agrodolci di ciò che significa creare un mondo e poi dovervi dire addio.

L'ottava stagione, soggetto del documentario, è composta da soli 6 episodi ma che hanno mediamente una durata più lunga rispetto a quelli delle precedenti stagioni. La lavorazione di questi 6 episodi ha impegnato cast e troupe per quasi due anni. Sarà, quindi, molto interessante vivere il dietro le quinte di questa lunga realizzazione nel documentario di due ore realizzato da Jeanie Finlay.

Fonte: E! Online