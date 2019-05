Cinema

Sul sito 4chan sono apparse numerose voci di corridoio e indiscrezioni circa la prossima Fase 4 del Marvel Cinematic Universe (sia per quanto riguarda il cinema che le serie TV). Ecco le (possibili) novità in arrivo.

Dopo Spider-Man: Far From Home, previsto nei cinema italiani a partire dal prossimo 10 luglio, si chiuderà definitivamente la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe, dando così ufficialmente il via a un nuovo ciclo di film dedicati agli eroi della Casa delle Idee.

Cosa aspettarci, quindi, dall'attesa Fase 4? Su Bleeding Cool è apparso un esaustivo riassunto di tutte, ma proprio tutte, le ultime voci di corridoio circolanti anche sul sito 4chan, alcune delle quali piuttosto plausibili (pur trattandosi, lo ripetiamo, di semplici indiscrezioni).

I possibili film in uscita

Black Widow, Gli Eterni, Black Panther 2, Shang-Chi, Doctor Strange 2, Nova e Guardiani della Galassia Vol. 3 sarebbero effettivamente in sviluppo, accompagnati anche da Thor 4, Ant-Man 3, Captain Marvel 2, New Avengers,Young Avengers e Dark Avengers.

Nonostante i piani per le serie TV su Falcon & Winter Soldier, WandaVision, Loki e Occhio di Falco, questi personaggi dovrebbero apparire anche nei prossimi film targati Marvel Studios. Di convesso, gli X-Men e i Fantastici Quattro non faranno il loro debutto presumibilmente fino alla successiva Fase 5.

Sembra inoltre che Marvel eviterà un approccio come quello visto con la "Infinity Saga" (legata alla ricerca delle Gemme dell'Infinito). Sarebbero infatti in programma alcuni brevi archi narrativi della durata massima di 3-6 pellicole. Ma non solo: sembra che il MCU sarà "diviso" tra ciò che accade sulla Terra e ciò che riguarda invece le altre avventure nel cosmo, con trame e personaggi ben distinti.

Secondo le indiscrezioni, Norman Osborn sarà il principale antagonista delle prossime avventure dell'Universo Cinematografico Marvel, sempre che l'accordo tra Marvel e Sony venga rinnovato senza problemi. Anche l'attore Chris Hemsworth (Thor) avrebbe rinnovato il suo contratto con gli Studios, dando così "luce verde" alla partecipazione del Dio del Tuono in Guardiani della Galassia Vol. 3 e Thor 4.

Situazione più o meno simile per Chris Pratt (Star-Lord), il quale avrebbe diversi film nel suo contratto, sebbene il terzo capitolo dedicato ai Guardiani potrebbe essere il gran finale della squadra all'interno del MCU.

Inoltre, come se on bastasse, sono anche emersi alcuni rumor specifici relativi ai prossimi film previsti al cinema, accanto ad altri riguardanti le serie TV annunciate da Disney e Marvel.

Spider-Man: Far From Home

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Come specificato nel trailer, Mysterio proviene da una vera e propria dimensione parallela (parte del multiverso). Il suo piano segreto però sarebbe quello di controllare gli Elementali per farsi vedere come un eroe agli occhi del mondo, prendendo il posto di Iron Man. La OsCorp di Norman Osborn avrebbe inoltre acquistato la Stark Tower.

Black Widow

L'attrice brittanica Florence Pugh dovrebbe vestire i panni di Yelena Belova, personaggio dei fumetti creato da Devin K. Grayson e J. G. Jones e inquadrato nei comics come la "terza" Black Widow. Da notare anche che, nel weekend dell'11 e 12 maggio, le possibili indiscrezioni sul film erano diventate di tendenza su Twitter, cosa questa che ha subito scatenato la fantasia degli appassionati Marvel. In ogni caso, la presenza di Scarlett Johansson/Natasha Romanoff nello standalone in uscita nel 2020 sembra essere assolutamente confermata.

Gli Eterni

L'attore Richard Madden dovrebbe vestire i panni del protagonista, Ikaris. Ma non solo: gli Eterni saranno un tassello fondamentale del cosiddetto "MCU cosmico".

Black Panther 2

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Il Re del Wakanda tornerà, ma con Killmonger (villain del primo capitolo interpretato da Michael B. Jordan) destinato ad apparire su un piano spirituale. Si vocifera inoltre l'apparizione della Regina Divina Giustizia, mentre tutto il film avrà dei forti connotati politici.

Shang-Chi

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Il Mandarino potrebbe essere il padre di Shang-Chi, personaggio dei fumetti creato da Steve Englehart e Jim Starlin.

Doctor Strange 2

Christine Palmer, Wong, Mordo e l’Antico dovrebbero fare il loro ritorno, mentre Lord Nightmare dovrebbe essere il villain principale. Mordo sarà una sorta di antagonista sulla falsariga di Loki, mentre anche i personaggi di Clea e Brother Voodoo potrebbero apparire per la prima volta. Alcuni momenti del film dovrebbero infine avere luogo negli anni '80.

Guardiani della Galassia Vol. 3

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Secondo le indiscrezioni, l'Alto Evoluzionario sarà il villain principale, figurando anche come creatore di Rocket Raccoon. Proprio Rocket si innamorerà di uno degli "esperimenti" del super cattivo, Lylla la lontra. Drax scoprirà invece che sua figlia è ancora viva, mentre Star-Lord e Nebula inizieranno a legare maggiormente durante la loro ricerca di Gamora. Il personaggio di Thor sarà presente nel film e incontrerà Beta Ray Bill, presumibilmente un altro degli esperimenti dell’Alto Evoluzionario. Quasar e Adam Warlock potrebbero fare la loro comparsa, con l'attore Zac Efron molto vicino a interpretare quest'ultimo.

Le novità sulle serie TV

Loki

La serie antologica racconterà di come il Dio dell'Inganno sia riuscito a cambiare alcuni importanti eventi della storia dell'uomo.

Occhio di Falco

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! La serie porterà Clint Barton sul campo di battaglia quando Kate Bishop diventerà la nuova Occhio di falco, attirando su di sé gli occhi della malavita organizzata. Clint deciderà quindi di addestrare la giovane ragazza. Hood e Trick Shot (il fratello di Clint), dovrebbero inoltre fare la loro apparizione.

Falcon & Winter Soldier

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Falcon e Bucky uniranno le forze con un nuovo Captain America scelto dal governo statunitense, al fine di impedire ad alcuni terroristi di distruggere le Nazioni Unite. Sfortunatamente, il "Nuovo Cap" perderà molto presto il lume della ragione, coi due eroi impegnati a fermarlo. La serie porterà Sam Wilson a vestire ufficialmente i panni del nuovo Captain America.

WandaVision

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Dopo essere stato ucciso da Thanos in Infinity War, Visione verrà ricostruito e Wanda deciderà di infondergli una vera e propria anima, cosa questa che o porterà ben presto ad essere posseduto da un'entità malvagia. La serie avrà una forte componente da thriller psicologico, con un’estetica tipicamente anni ’50. Wanda e Visione andranno a vivere insieme nei sobborghi della città, in un quartiere che non accetterà affatto la "robosessualità" di Wanda. La strega Agatha Harkness potrebbe apparire nella serie.

Ribadiamo che nessuna di queste notizie è stata al momento confermata, ragion per cui dovremo aspettare che Marvel decida di alzare ufficialmente il sipario su tutte le prossime novità della Fase 4. Si vocifera che ciò possa accadere proprio durante l'estate 2019, magari in occasione del Comic-Con di San Diego previsto nel mese di luglio, oppure al D23 Expo di Anaheim, ad agosto.

Siete curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la prossima Fase del MCU?