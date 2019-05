Antonio Banderas presenta "Dolor y Gloria" a Cannes: "Odio i profeti"

CinemaCelebrity

di Eva Carducci - 20/05/2019 09:00 | aggiornato 20/05/2019 09:05

Abbiamo incontrato a Cannes il protagonista di "Dolor y Gloria" il nuovo film con Antonio Banderas e Penelope Cruz, diretti da Pedro Almodovar. Un film che sa già di Palma d'Oro.

Presentato in concorso al Festival di Cannesil nuovo film di Pedro Almodovar:Dolor y Gloria.

Antonio Banderas, che torna a lavorare con il regista spagnolo per l'ottava volta, interpreta Salvador Mallo, un regista affermato che si riconcilia con il suo attore feticcio, con cui aveva discusso trentadue anni prima. Liberamente ispirato alla vita stessa di Almodovar nel film si ripercorre l'infanzia del protagonista, e nelle scene in cui è un bambino la madre è interpretata da Penelope Cruz. Una triade tutta ispanica che ha convinto il pubblico di Cannes, che ha applaudito il film in sala.

Una sfida non semplice per Banderas, che interpreta il ruolo della vita, e che potrebbe valergli l'ambito riconoscimento come miglior attore al festival francese. Abbiamo incontrato l'attore durante il press junket organizzato su La Croisette, dove ci ha raccontato un curioso aneddoto sul primo incontro con il regista spagnolo, avvenuto quasi quarant'anni fa.

Quando ho incontrato per la prima volta Pedro ho chiesto al mio collega, un attore di teatro, chi fosse. Lui mi rispose che era solo un regista che aveva fatto un film, ma non ne avrebbe fatti altri. Cosa vorrei dirgli ora? Idiota! Non mi piacciono i profeti, il mondo ne è pieno, la gente dovrebbe essere più umile e riflettere su ciò che dice.

Molto legati all'Italia entrambi sono fan della musica italiana, in particolare di Mina, amata anche da Pedro Almodovar che ha voluto utilizzare una canzone della cantante anche nella colonna sonora di Dolor y Gloria. Penelope Cruz ha invece raccontato che da bambina conosceva a memoria le canzoni della Carrà, e che spesso tentava di imitarla.





