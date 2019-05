Arriva il canale FOX dedicato ad How I Met Your Mother

TV News How I Met Your Mother

Il divertimento di How I Met Your Mother torna su FOX con un canale dedicato.

Preparate i pop-corn e chiamate i vostri migliori amici: dal 26 maggio al 7 giugno, FOX dedica a How I Met Your Mother un intero canale!

Ted Mosby aspetta solo voi, per raccontarvi l'incredibile storia d'amore che lo ha portato a sposare e fare degli figli la donna della sua vita. La serie creata da Carter Bays e Craig Thomas ha esordito negli Stati Uniti d'America il 19 settembre del 2005, ogni stagione è composta da un numero di episodi compreso tra 20 e 24, la serie si è chiusa con un doppio episodio intitolato Amici per sempre il 31 marzo 2014, lasciando un vuoto difficilmente colmabile da qualsiasi altra serie TV. Infatti, How I Met Your Mother ha uno stile di narrazione che la rende unica nel panorama delle sit-com e la posiziona insieme alle migliori serie TV come The Big Bang Theory, Friends e Scrubs.

Attraverso il racconto in voice over (voce fuori campo) di Ted si ha la possibilità di vivere l'esperienza dei protagonisti con uno sguardo dall'alto, capace di commentare a freddo gli avvenimenti narrati, questo stile permette allo spettatore di avere una doppia visione sull'episodio.

Oltre il lato romantico, la serie americana ha un livello d'humor adatto a chiunque: ragazzi, adulti e i classici nerd, che possono cogliere ogni citazione al mondo ludico, cinematografico e seriale, proposto dagli sceneggiatori dello show.

I protagonisti di How I Met Your Mother sono un gruppo di attori di talento, che di stagione in stagione sono riusciti ad affermarsi anche in film importanti dai grandi budget, come per esempio Cobie Smulders che interpreta Robin Scherbatsky nella serie TV e che è protagonista nel Marvel Cinematic Universe con il personaggio di Maria Hill, una agente altamente specializzata dello S.H.I.E.L.D., la vedrete a luglio nel film Spider-Man: Far From Home.

Oltre a lei, nello show figurano Josh Radnor nei panni di Ted Mosby, Jason Segel nelle vesti di Marshall Eriksen, Neil Patrick Harris nei panni del latin lover Barney Stinson, Alyson Hannigan che interpreta Lily Aldrin e Cristin Milioti nei panni di Tracy McConnell.

Se non avete mai visto How I Met Your Mother prendete l'occasione al volo e se lo avete già visto, divertitevi ancora dal 26 maggio al 7 giugno su FOX, sul canale 113.