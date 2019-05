Batwoman, l'oscuro trailer presenta la nuova eroina di Gotham

TV NewsFumetti

20/05/2019

L'eroe di cui avevamo bisogno è arrivato con il primo oscuro trailer!

L'emittente televisiva americana The CW, dopo aver rivelato un breve teaser trailer, ha pubblicato sul proprio canale ufficiale YouTube il primo trailer della serie Batwoman, della durata di oltre tre minuti.

Il trailer, che potete vedere nel video qui sotto, introduce la nuova supereroina Kate Keene (interpretata da Ruby Rose), che si cela sotto il costume di Batwoman, ma anche il villain di questa prima stagione, ovvero Alice (interpretata da Rachel Skarsten), la leader della Wonderland Gang di Gotham ispirata ai racconti di Lewis Carroll (Alice nel paese delle meraviglie).

Dal trailer è ben chiaro che Gotham ha negli occhi ancora le gesta di Batman, che però non è più nei paraggi e non difende più la città. Il perché Batman non sia più il vigilante di Gotham è un mistero, che forse verrà svelato durante la serie. Di questa sparizione, però, ne "approfitta" proprio Kate Keene - cugina di Bruce Wayne - che prende in prestito l'equipaggiamento del Cavaliere Oscuro, grazie all'aiuto di Luke Fox (Camrus Johnson), figlio del più famoso Lucius Fox.

Il trailer non nasconde le preferenze sessuali di Batwoman, che esordirà come la prima supereroina lesbica del piccolo schermo. Per provare a salvare il suo amore Sophie (Meagan Tandy), catturato dalla gang comandata da Alice, Kate tornerà a Gotham City e affronterà il suo più grande cambiamento: diventare Batwoman!

Batwoman fa parte dell'Arrowverse, un universo condiviso tra alcuni dei più popolari eroi DC Comics, come The Flash, Arrow e Supergirl. Il primo episodio andrà in onda, negli Stati Uniti, il prossimo autunno.