C'era una volta... a Hollywood: i primi poster omaggiano il cinema italiano

Un nuovo poster di C'era una volta... a Hollywood ci presenta Rick Dalton, il personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio, protagonista di un vecchio film italiano. Il nuovo lavoro di Tarantino è in questi giorni in concorso a Cannes.

Mentre il cast è atteso sul red carpet di Cannes, dove è attualmente in concorso (la proiezione è prevista per martedì 21 maggio), C'era una volta... a Hollywood continua a sorprenderci già a ben quattro mesi prima del suo rilascio nelle sale italiane, previsto per il prossimo 19 settembre.

È uscito in questi giorni un nuovo poster (qui sotto riportato) che mostra Leonardo DiCaprio nel ruolo di Rick Dalton, attore della TV ormai dimenticato.

L'omaggio al cinema italiano e in particolare a quello di serie B - che come ogni vero tarantiniano saprà ha influenzato pesantemente la filmografia del regista di Knoxville (per Bastardi senza gloria si era ispirato a Quel maledetto treno blindato di Enzo G. Castellari) - è lampante: dopo la scritta "Columbia - Euro presents", compaiono i nomi di Rick Dalton e Margaret Lee (attrice britannica fortemente attiva nel cinema "made in Italy" degli anni '60).

Al centro del poster campeggia quindi un'immagine di Leonardo DiCaprio a bordo di una vettura d'epoca mentre interpreta una scena d'azione (il vetro del parabrezza riporta dei fori evidentemente provocati da spari e sullo sfondo vediamo un'auto rossa da cui si affaccia un uomo con in mano una pistola). Dopo l'immagine, viene quindi il titolo Operazione Dyn-o-mite! e la scritta "Eastmancolor - Totalscope".

Un secondo poster analogo lo troviamo sul profilo Twitter di C'era una volta... a Hollywood: qui vediamo invece Rick Dalton ritratto come un cowboy per il film Uccidimi subito Ringo, disse il Gringo, che si dice prodotto dalla storica Titanus. Il titolo è chiaramente un riferimento a Ringo e Gringo contro tutti, diretto da Bruno Corbucci nel 1966.

Straight from Italy comes “Kill Me Now Ringo, Said The Gringo,” now showing in a multiplex near you. pic.twitter.com/8DDxcgJvuw — Once Upon a Time in Hollywood (@OnceInHollywood) May 19, 2019

Direttamente dall'Italia arriva Uccidimi subito Ringo, disse il gringo, ora disponibile nel multi-sala più vicino a te.

Ce ne sono altri due, sempre in omaggio al cinema italiano:

Observe Rick Dalton as you’ve never seen him before in Gold Film’s “Tanner” – coming soon to theaters. pic.twitter.com/G3xPWYW5zb — Once Upon a Time in Hollywood (@OnceInHollywood) May 20, 2019

From director Sergio Corbucci, comes “Nebraska Jim,” presented in Technicolor. pic.twitter.com/n1ZqMAkJbJ — Once Upon a Time in Hollywood (@OnceInHollywood) May 20, 2019

Oltre ai poster speciali, dovrebbe presto arrivare una versione più estesa (e probabilmente red-band!) del trailer precedentemente mostrato (e di seguito riportato) di C'era una volta... a Hollywood. L'attesa sta crescendo proprio in queste ore. Ce la faremo ad aspettare fino a settembre?

C'era una volta... a Hollywood: trama e cast

Diretto da Quentin Tarantino, C'era una volta... a Hollywood racconta l'odissea di Rick Dalton, un ex attore della TV ormai dimenticato, e della sua controfigura Cliff Booth.

È il 1969 e Hollywood sta cambiando pericolosamente. I vecchi volti vengono sostituiti altri più freschi e sfavillanti, ma Rick non sembra intenzionato ad arrendersi. Con l'aiuto di Cliff cerca quindi di entrare nella blindatissima nuova industria cinematografica. Il suo piano include una giovane e bellissima aiutante: la sua vicina di casa, Sharon Tate, moglie del regista Roman Polanski e astro nascente della nuova Hollywood.

Proprio mentre Rick e Cliff tentano la loro arrampicata sociale, l'America si prepara a diventare teatro di brutali omicidi compiuti dalla Manson Family.

Di seguito riportiamo il cast stellare di C'era una volta a Hollywood con interpreti e rispettivi ruoli:

Leonardo DiCaprio - Rick Dalton

Brad Pitt - Cliff Booth

Margot Robbie - Sharon Tate

Al Pacino - Marvin Schwarz

Emile Hirsch - Jay Sebring

Damian Lewis - Steve McQueen

Mike Moh - Bruce Lee

Dakota Fanning - Lynette 'Squeaky' Fromme

Bruce Dern - George Spahn

Scott McNairy - Bob Gilbert

Damon Herriman - Charles Manson

Austin Butler - Charles 'Tex' Watson

Lena Dunham - Catherine Share

Luke Perry - Scott Lancer

Clifton Collins Jr. - Ernesto 'The Mexican' Vaquero

Nicholas Hammond - Sam Wanamaker

Rafał Zawierucha - Roman Polanski

Nel film vedremo l'ultima performance di Luke Perry, l'indimenticabile Dylan McKay di Beverly Hills 90210, scomparso lo scorso 4 marzo 2019.