Digital Movie Days: film 20th Century Fox in offerta dal 20 al 26 maggio

Vi basterà acquistare il film per poterlo vedere su un dispositivo a vostra scelta. I contenuti sono fruibili da televisore, computer, telefono e tablet. Se vi siete persi uno dei film in elenco, è sicuramente una buona occasione per vederlo comodamente da casa!

Un’occasione davvero imperdibile per fare incetta di grandi titoli. 20th Century Fox ha deciso di mettere a disposizione un’ampia selezione, che include film musicali, commedie, thriller e film d’azione. Qui sotto, trovate l'elenco completo 20th Century Fox con le pellicole in offerta durante i Digital Movie Days:

Per approfittare dell’iniziativa non dovrete fare altro che collegarvi a una delle piattaforme elencate e scegliere il vostro film preferito. I titoli di maggior successo della stagione cinematografica 2018-2019 saranno disponibili al prezzo di 5,99 euro .

