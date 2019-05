Elizabeth Olsen ricorda il suo terribile provino per Daenerys

TV NewsCelebrity

20/05/2019

Anche i supereroi hanno giornate no: Elizabeth Olsen, la Scarlet Witch del MCU, avrebbe potuto partecipare al gioco del trono, ma una pessima audizione non le ha permesso di accaparrarsi il ruolo di Khaleesi in Game of Thrones...

Come per ogni ruolo iconico, è difficile immaginare altri attori nei panni di quel determinato personaggio, per quanto bravi possano essere.

Eppure Daenerys Targaryen, Nata dalla tempesta, Prima del suo nome, Regina degli Andali, dei Rhoynar e dei Primi Uomini, Signora dei Sette Regni, Protettrice del Regno, Principessa di Roccia del Drago, Khaleesi del Grande Mare d'Erba, la Non-bruciata, Madre dei Draghi, Regina di Meereen, Distruttrice di Catene avrebbe potuto avere il volto di un'altra delle eroine più amate dal pubblico.

Elizabeth Olsen, meglio conosciuta per il ruolo di Wanda Maximoff/Scarlet Witch nel Marvel Cinematic Universe, ha rivelato in un'intervista con Vulture che agli inizi della sua carriera da attrice stava per imbarcarsi per i Sette Regni:

I primi tempi facevo audizioni su audizioni, perché mi piaceva fare provini... E ho fatto anche quello per Daenerys Targaryen! Me ne ero dimenticata!

Ma, ovviamente, non è andata come sperava.

È stata l'audizione più imbarazzante di sempre. Dovevo recitare il monologo del finale di stagione della prima serie, dopo essere sopravvissuta alle fiamme. Daenerys fa questo discorso davanti a migliaia di persone su come fosse la loro regina, ma all'epoca non si sapeva ancora se volevano un accento British o no per la parte. Così io recitai in entrambi i modi. È stato terribile. Ogni volta che qualcuno parla di audizioni andate male, mi viene in mente quella!

Non essendoci un monologo a seguito della scena in questione, è probabile che la Olsen faccia riferimento a ciò che dice Daenerys prima di gettarsi nelle fiamme, o che sia un segmento non incluso nel girato.

Ma il fatto di non aver ottenuto il ruolo non le ha impedito di diventare una grande fan della serie.

Sono così presa da Game of Thrones... E non faccio che pensare a Kit Harington. Ne sono ossessionata!

Chissà come sarebbe stata la Olsen nei panni di Khaleesi!

Voi cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuta Elizabeth come Daenerys Targaryen?

Fateci sapere nei commenti!